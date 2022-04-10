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شخصيات إسلامية.. حواري رسول الله وابن عمته صفية
شخصيات إسلامية.. حواري رسول الله وابن عمته صفية
11 ابريل 2022 01:44

الصحابي الجليل الزبير بن العوام، رضي الله عنه، من السابقين في الإسلام، ونسبه هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي القرشي، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفية بنت عبدالمطلب، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى في خلافة عمر رضي الله عنه، أسلم وهو حدث، له ست عشرة سنة، (سير أعلام النبلاء، 1/ 41).
كان إسلام الزبير رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه، كان رابعاً أو خامساً، هاجر إلى الحبشة الهجرتين جميعاً، وشهد المواقع كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في فضله مجموعة من الأحاديث، منها: ما رواه جابر بن عبدالله، رضي الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ لكل نبي حوارياً، وحواري الزبير»، (متفق عليه).
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه، قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول: «... والزبير بن العوام في الجنة»، (سنن أبي داوود، 4649).
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو عهدت أو تركت تركة كان أحبهم إليّ الزبير، إنه ركن من أركان الدين، (سير أعلام النبلاء 1/ 54).
ولعظيم أمانته رضي الله عنه، فقد كان الصحابة يجعلونه وصياً على أموالهم بعد موتهم، فعن عروة قال: أوصى إلى الزبير سبعة من الصحابة، منهم: عثمان، وابن مسعود، وعبدالرحمن، فكان ينفق على الورثة من ماله، ويحفظ أموالهم، وكان كثير الإنفاق في وجوه الخير.
وحياة الزبير بن العوام رضي الله عنه مدرسة حافلة بالعبر، فهو قدوة للشباب في محبته لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبذله المال، فأعظم به من جيل تجلت به صور الإيمان والبذل والسخاء والزهد والوفاء، وأن الصدق في محبة الله تعالى ورسوله هو أساس تميز به الصحابة رضي الله عنهم.

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