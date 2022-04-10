سلامة داود: الإمارات حريصة على بيان سماحة الإسلام

إبراهيم سليم (أبوظبي) أشاد الدكتور سلامة داود من علماء الأزهر الشريف، من العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بجهود القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصها على غرس القيم الإسلامية الصحيحة في نفوس الناشئة، وتعزيز القيم الإنسانية وبيان سماحة الإسلام، وذلك عبر محاضرات التوعية الدينية والثقافية من خلال برنامج العلماء الضيوف، والتي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان ولا يزال وسيظل المعلم ومصدر الإلهام في العالمين العربي والإسلامي.
وثمَّن الدكتور عبد السلام داوود، ضيف صاحب رئيس الدولة، حفظه الله، مجالس الإمارات الرمضانية واستضافة العلماء من مختلف دول العالم، وهي سُنة حسنة للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وتناول سلامة في مجلس مبارك بن غدير الراشدي بالشوامخ، باب الريان، ومعاني الصيام والغرض منه، وهي الوصول إلى التقوى، وعدّد فوائد صيام شهر رمضان، وأنه مكفر للذنوب كما نص الحديث عليه،... ورمضان إلى رمضان... وأشار إلى أن باب الريان من أبواب الجنة لا يدخل منه إلا الصائمون كما جاء في الحديث، عن سهلِ بنِ سعدٍ رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّة بَاباً يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يدْخُلُ مِنْهُ الصَّائمونَ يومَ القِيامةِ، لاَ يدخلُ مِنْه أَحدٌ غَيرهُم، يقالُ: أَينَ الصَّائمُونَ؟ فَيقومونَ لاَ يدخلُ مِنهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فإِذا دَخَلوا أُغلِقَ فَلَم يدخلْ مِنْهُ أَحَدٌ»، (متفقٌ عَلَيْهِ). لافتاً إلى أن الصوم كان مفروضاً على الأمم السابقة، وأشار إلى أن باب الريان دليل نبوته، إذ إنه لا يوجد باب من أبواب الجنة موجود في القرآن الكريم، ولكنه إخبار من المولى عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم عن أمر من أمور يوم القيامة. وقال: «إن الصيام مدرسة يتعلم فيها الصائمون الصبر والطاعة، وغيرهما من العبادات»، وعلى كل مسلم اغتنام هذا الشهر، والإكثار من الطاعات، وفي الحديث من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فالمسلم في شهر رمضان بين رحمتين ومغفرتين صيام نهار رمضان، وقيام ليله، ونحن أمام فرص عظيمة خلال هذا الشهر الفضيل. والصيام والقيام يشفعان للعبد، كما ورد في الحديث.