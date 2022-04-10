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إفطار جماعي لطوائف ومذاهب متنوعة بدبي
تصوير أفضل شام
10 ابريل 2022 21:44

سامي عبد الرؤوف (دبي)
نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مبادرة «إفطار دبي» بمشاركة ممثلين من 6 طوائف دينية مقيمة بالدولة، مساء اليوم (الأحد) بفندق ميدان دبي، وذلك تجسيداً لمبدأ الوسطية والحكمة والتسامح ونبذ العنصرية التي تتبناها دولة الإمارات، وتضم الطوائف والمذاهب التي شاركت في الإفطار الجماعي، طوائف السيخ والبهرة والهندوس والبوذية واليهودية والكنيسة القبطية المصرية. 
وأكد المشاركون في الإفطار، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً فريداً في التسامح والإخوة الإنسانية وقبول الآخر، مشيرين إلى أن دولة الإمارات تأسست على قيم المحبة والتعاون مع الآخرين، وهو ما يحتاج إليه العالم خاصة في ظروفه الراهنة التي تشهد الكثير من النزاعات والصراعات. 

  • تصوير أفضل شام
    تصوير أفضل شام

وقال الدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن «هذه المبادرة التي تنظمها الدائرة هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة ودول الخليج العربي، وترفع شعار الأخوة الإنسانية». 
وأعلن، أن الدائرة قررت أن تقيم مبادرة «إفطار دبي» يوم الأحد الثاني من شهر رمضان من كل عام، لتكون مبادرة سنوية لتكون بمثابة لقاء للإخوة الإنسانية. 

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي
الإفطار
طوائف دينية
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