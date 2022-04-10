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تعرف على الطقس المتوقع على الإمارات غداً
أبوظبي
10 ابريل 2022 17:55

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام نهاراً، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، خاصة على السواحل، رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً. تكون جنوبية غربية - شمالية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س.
الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 07:13 والثاني عند الساعة 08:00 والجزر الأول عند الساعة 15:52 والجزر الثاني عند 28:03.
في حين يكون بحر عمان متوسط الموج قد يضطرب أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:07 والمد الثاني عند الساعة 06:22 والجزر الأول عند الساعة 11:44 والجزر الثاني عند الساعة 01:14. 

المصدر: وام
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