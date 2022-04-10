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الإمارات
محمد بن زايد يشيد بالتفاعل الكبير مع مبادرة «المليار وجبة»
محمد بن زايد
10 ابريل 2022 17:07

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، بالتفاعل الكبير مع مبادرة «المليار وجبة».
وكتب سموه على حسابه الرسمي على تويتر «التفاعل الكبير مع مبادرة «المليار وجبة» التي أطلقها أخي محمد بن راشد واستفادت منها العديد من المجتمعات، يعبر عن قيم الخير المتجذرة في مجتمع الإمارات، وهو رسالة تضامن وتكافل مع المحتاجين».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «بعون الله سنواصل نهجنا الإنساني الراسخ في دعم هذه المبادرة وغيرها من أجل سعادة البشرية».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
مبادرة المليار وجبة
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