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شرطة أبوظبي تنشر تنبيهاً للسائقين
شرطة أبوظبي
10 ابريل 2022 16:44
نشرت شرطة أبوظبي تنبيهاً للسائقين من أجل «توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة».
ودعت الشرطة، في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر إلى «عدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق».
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الغبار
الأتربة
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