الإمارات تستحوذ على 50% من أقوى 50 قائداً بالقطاع الصحي بالشرق الأوسط
حسن النويس
10 ابريل 2022 15:51
سامي عبد الرؤوف (دبي) أعلنت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها الأولى لـ «أقوى قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط»، ممثلة بـ 50 قائداً من رواد الأعمال الأكثر ابتكاراً في كبرى شركات القطاع الصحي في الشرق الأوسط، وأكثرها تأثيراً. وضمت القائمة، الأولى التي تختص بمجال الرعاية الصحية في المنطقة، 3 من بين أقوى 5 قادة في مجال الرعاية الصحية في المنطقة، يرأسون مؤسسات من قطاع المستشفيات. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، بواقع 25 قائداً من أصل 50 قائداً يرأسون شركات رائدة في القطاع الصحي، تلتها السعودية بواقع 13 قائداً، ومصر بواقع 6 قادة، وقطر بواقع اثنين، وقائد واحد في كل من الكويت، والجزائر، والأردن، والمغرب. فيما تهيمن شركات الأدوية، على المرتبة الأولى من حيث نوع النشاط الصحي، بنحو 20 قائداً، يليها قادة أكبر المستشفيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 19 قائداً. وقد أسهمت 50 جهة ومؤسسة من أقوى مؤسسات القطاع الصحي، المصنفة ضمن القائمة، بدور رئيسي في دفع الابتكار والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واعتمدت فوربس الشرق الأوسط، عدة معايير وضوابط ومحددات، استندت فيها لاختيار هؤلاء القادة، أبرزها حجم أعمال الجهة كقيم الإيرادات والأصول، وتنوع العمليات، وملكية الجهة والأصول، والخبرة المهنية، وقوة تأثير قائد الأعمال على قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، لتصنيف القادة المقيمين في منطقة الشرق الأوسط. بينما لم تتضمن القائمة القادة الذين يعملون في المؤسسات الحكومية على نحو مباشر، ومع ذلك، نظر فريق البحث باهتمام إلى قادة الشركات المملوكة للحكومات. وفي قراءة للقائمة التي أصدرتها «فوربس» العالمية، حصلت الإمارات على 4 مراكز من بين المراكز العشرة الأولى من بين أقوى 50 قائداً في التأثير بمجال الرعاية الصحية بالشرق الأوسط، حيث جاء حسن جاسم النويس الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للرعاية الصحية، في المركز الرابع، ويشرف النويس على عمليات وأداء جميع مرافق محفظة شركة مبادلة للرعاية الصحية، والتي تشمل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ومستشفى «هيلث بوينت»، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، وأمانة للرعاية الصحية، والمختبر المرجعي الوطني، ومركز العاصمة للفحص الصحي، ومركز أبوظبي للتطبيب عن بعد.
فيما جاءت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بيور هيلث في المركز الثامن بالشرق الأوسط، وحققت نجاحات كبيرة في وفترة وجيزة، خلال إداراتها لمجموعة «بيور هيلث»، الشركة المتخصصة في تقديم حلول الرعاية الصحية الشاملة والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتمتلك محفظة خدمات متنوعة، تتضمن إدارة المستشفيات وخدمات المختبرات والتحاليل وتوريد المعدات والمستلزمات الطبية.
بينما حصل باتريك فان دير لو، الرئيس الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في شركة فايزر، على المرتبة التاسعة أوسطياً، وقد انضم إلى شركة فايزر (Pfizer) بمقرها العالمي في نيويورك عام 2005، وتولى منصبه الحالي في عام 2020، ويشرف على ابتكارات الشركة في مجال اللقاحات والأورام والأمراض النادرة والالتهابات والمناعة، إضافة إلى المستشفيات. فيما حل الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لمجموعة «في بي اس» للرعاية الصحية، على المركز العاشر أوسطياً، وهو أيضاً نائب رئيس أمانات القابضة، إنشاء أول مستشفى في مجموعته الطبية، في عام 2007 بأبوظبي، ومن خلال رؤية واستراتيجية توسعت مجموعته الطبية إلى علامات تجارية مختلفة تشمل المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات وتصنيع الأدوية والرعاية المنزلية والصحة المهنية وصيدليات البيع بالتجزئة.. إلخ.
ولعب دوراً مهماً في تطوير المرافق الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط على مدار العقد ونصف العقد الماضيين، وكان ومجموعته الطبية في طليعة المعركة ضد «كوفيد 19»، وأجرت المجموعة أكثر من مليوني اختبار PCR، وقدمت أكثر من نصف مليون لقاح للوقاية من كورونا، وعالجت أكثر من 10000 مريض داخلي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. وبالنسبة لباقي المراكز العشرة الأولى لأقوى قادة بالقطاع الصحي، فقد حصلت المملكة العربية السعودية الشقيقة، على 4 مراكز من بين المراكز العشرة الأولى بالقائمة. ومركز لكل من قطر والأردن. وشملت قائمة دولة الإمارات، لأقوى 50 قائداً في مجال الرعاية الصحية بالشرق الأوسط، بالإضافة للأسماء الأربعة ضمن المراكز العشرة الأولى، أشيش كوشي، جورج ستروكنفشس، عاطف البريكي، عصام محمد، ثومبي معيدين، رياض أرمانيوس، هنريك وولف. كما تضم، جورج ستروكنفشس، إيهاب زوايدة، الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، جان بول سشوير، شريف بشارة، زنوبيا شمس، أيمن مختار، علاء عادل، محمد حمادة، أشرف ملاك، جايدو ساندر، رازا صديقي، فينسينزو فينترشيلي، فرح حمدان. ويشغل هؤلاء القادة المتميزون، مؤسسات متنوعة في القطاع الصحي، فبعضهم رؤساء أو مديرون لشركات دوائية عالمية تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً لها، والبعض الآخر رؤساء أو مديرو مجموعات رعاية صحية تضم مستشفيات ومراكز رعاية صحية، بالإضافة إلى المختبرات الطبية والتجهيزات والمعدات الطبية.