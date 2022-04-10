قنصل كازاخستان: نتعلم من إنسانية الإمارات

دبي (وام)

ثمن راوان جومابيك، القنصل العام لجمهورية كازاخستان في دبي والإمارات الشمالية، المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وآخرها مبادرة المليار وجبة، ضمن «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والتي تهدف إلى إطعام ومساعدة المحتاجين، مؤكداً أن الشعوب الإسلامية ومنها كازاخستان، تتعلم من تلك المبادرات الفريدة التي تطرحها قيادة دولة الإمارات وشعبها.

وذكر راوان جومابيك، أن كازاخستان تُعد أكبر دولة إسلامية مساحةً، ويبلغ عدد سكانها ما يزيد على 19 مليون نسمة، منهم 80% مسلمون ويحتفلون بشهر رمضان الكريم، كما أن هناك عادات وتقاليد قديمة للاحتفال بشهر رمضان في كازاخستان تشبه إلى حد ما هو متعارف عليه في دولة الإمارات العربية المتحدة. وحول العادات والتقاليد الرمضانية المشتركة بين الإمارات وكازاخستان، أضاف أنه يعمل كقنصل عام لدى الدولة منذ عامين ونصف العام، ويختلف عدد ساعات الصوم، مثلا في كازاخستان 15 ساعة وفي الإمارات 13 ساعة، قائلاً: «شهر رمضان المبارك جميل للغاية في الإمارات، عندما يأتي رمضان هنا تتزين الشوارع والهيئات والمساجد والبيوت، ونحن نتعلم ذلك من شعب الإمارات، أما في بلادنا، الأطفال ينتظرون الشهر الكريم وهو ضيف عزيز على أهل كازاخستان، حيث يستقبلونه بالكثير من الفرح والسّرور ويحيون التّقاليد والعادات المميّزة الخاصة بالشهر الفضيل، ويحيي الكبار تلك المناسبات بتقديم الهدايا والحلويات والأموال».

فعاليات

أوضح راوان جومابيك أنه على مستوى الدولة الكازاخية، فإنها تهتم بتوزيع الوجبات على الصائمين المحتاجين، مشيراً إلى الدور الإيجابي للسفارة الإماراتية في كازاخستان والتي تشارك كثيراً من الفاعليات في رمضان، من خلال توزيع وجبات يومية وتوزيع المساعدات على المحتاجين، مما يعزز التقارب الثقافي والإنساني بين الشعبين الإماراتي والكازاخي.