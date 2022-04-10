حاكم عجمان يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل

عجمان (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر، أمس، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد.

وتبادل سموه التهاني والتبريكات مع المهنئين الذين توافدوا على مجلس سموه العامر، معربين عن خالص أمنياتهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بالعز والأمن والرخاء.

حاكم عجمان خلال الاستقبال بحضور عمار النعيمي

الحضور

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.