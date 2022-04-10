96.880 وجبة إفطار صائم  وزعتها «الهلال الأحمر»

هالة الخياط (أبوظبي)

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من خلال مركز مدينة أبوظبي 96.880 وجبة إفطار صائم في مدينة أبوظبي وضواحيها منذ بداية شهر رمضان الكريم وحتى يوم أمس السبت.

وأوضح سالم سلطان السويدي مدير مركز أبوظبي، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن حملتها الموسمية تحت شعار «رمضان.. عطاء مستمر» توزع يومياً في مدينة أبوظبي وضواحيها 12.110 وجبات إفطار صائم، من خلال ما يقارب 48 خيمة إفطار خصصتها «الهيئة» لمشروع إفطار صائم موزعة على 38 موقعاً جغرافياً في إطار مدينة أبوظبي وضواحيها.

وقال السويدي في تصريح ل«الاتحاد» إن مركز مدينة أبوظبي التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي من خلال مشروع إفطار صائم سيتولى توزيع 363.300 وجبة رمضانية خلال شهر رمضان الفضيل، بالتعاون مع 150 متطوعاً ومتطوعة.

وأكد السويدي أنه تم تشكيل فريق من متطوعي «الهلال الأحمر» لكل موقع، مهمتهم الإشراف على آلية توزيع الوجبات مع مراعاة الإجراءات الاحترازية كالحرص على التباعد الجسدي وارتداء الكمامات الوقائية، والتأكد من وصول الوجبات في الوقت المحدد، والتأكد من سلامة الطعام قبل توزيعه وأثناء عملية التوزيع للمستفيدين.

وفيما يخص برنامج «كسر الصيام»، أوضح السويدي أن المتطوعين وعددهم بين 155 متطوعاً ومتطوعة، يقومون بتوزيع وجبات «كسر الصيام» الرمضانية على محطات البترول وتقاطعات الإشارات الضوئية، بمعدل يومي 17 ألف وجبة.

وأوضح السويدي أن برنامج «كسر الصيام» يهدف إلى الحد من ظاهرة القيادة المتهورة مع اقتراب ساعة الإفطار وما يترتب عليه من مخاطر تهدد مرتادي الطريق، بالإضافة إلى تهنئة الصائمين بالشهر الفضيل.

ويعتبر برنامجا «إفطار صائم» و«كسر الصيام» ضمن حملة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الموسمية تحت شعار «رمضان.. عطاء مستمر»، والتي تشمل خمسة برامج وهي إفطار الصائم، وزكاة الفطر، وكسوة العيد، والمير الرمضاني، وكسر الصيام، والتي تهدف إلى توفير الدعم والمساندة للفئات والشرائح التي تستهدفها الهيئة داخل الدولة وخارجها.

المستفيدون

ويتوقع أن يستفيد مليون و450 ألفاً و438 شخصاً على مستوى الدولة يستفيدون من برامج رمضان هذا العام، بقيمة 21 مليوناً و303 آلاف و430 درهماً.

وسيستفيد مليون و151 ألفاً و600 شخص، من برنامج إفطار صائم خلال الشهر على مستوى الدولة بقيمة تبلغ 11 مليوناً و516 ألفاً و600 درهم، فيما يستفيد 44 ألفاً و928 شخصاً من المير الرمضاني الذي يوفر الاحتياجات الغذائية الرئيسية للأسر المتعففة وأصحاب الحاجات بتكلفة تبلغ 4 ملايين و241 ألفاً و230 درهماً، إلى جانب 51 ألفاً و810 أشخاص يستفيدون من زكاة الفطر بقيمة 4 ملايين و315 ألف درهم، إضافة إلى ألفين و100 يتيم يستفيدون من كسوة العيد بقيمة 630 ألف درهم، كما تقوم الهيئة بتوزيع وجبات كسر الصيام على 200 ألف شخص خلال الشهر الفضيل بقيمة 600 ألف درهم.

250 موقعاً

ويذكر أن هيئة الهلال الأحمر خصصت حوالي 250 موقعاً لجمع التبرعات في جميع إمارات الدولة، خاصة في مراكز التسوق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية وغيرها من المواقع، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى لجمع التبرعات العينية، إضافة إلى التبرع عبر مراكز الهيئة والموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي، والإيداعات البنكية والرسائل النصية ورقم الهاتف المجاني، وصناديق التبرع النقدية والأجهزة الإلكترونية.