شرطة دبي تكرم مشاركاً في «اكسب صحتك»

دبي (الاتحاد)

كرمت مبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي، أحمد محمد علي، البالغ من العمر (75) عاماً، نظير مشاركته في فعاليات حديقة عود المطينة 1 ضمن برنامج المبادرة «إخسر وزنك واكسب صحتك»، والأكبر سناً بين المشاركين.

وأكد العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالإنابة في شرطة دبي، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية بالنيابة، أن شرطة دبي تحرص على إطلاق المبادرات المجتمعية الهادفة إلى غرس الوعي الصحي بأهمية ممارسة الرياضة، وجاء برنامج «أخسر وزنك واكسب صحتك»، ليحفز المشاركين في الأحياء السكنية بدبي على الاستفادة من الوقت في شهر رمضان، وممارسة الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ، وهو ما تحرص شرطة دبي لتحقيقه من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها سنوياً.

وأكد النقيب عوض مبارك، أن برنامج «أخسر وزنك واكسب صحتك» يهدف لنشر الوعي بأهمية المحافظة على الوزن المثالي، والحض على خسارة الوزن والحفاظ على اللياقة، والتعريف بمسببات السمنة وطرق الابتعاد عنها، والتعريف بالتغذية الصحية المناسبة لكل مرحلة سنية، إلى جانب الطرق المثلى للرياضة في شهر رمضان، للمساعدة على زيادة قوة عضلات القلب والرئة، ما يزيد من قدرة الجسم على تحمل الصيام خلال نهار رمضان، وتقوية الجهاز المناعي وحمايته من الإصابة بالأمراض المختلفة، خاصة أن السلوكيات الغذائية السيئة في رمضان تؤدي إلى السمنة والكسل والخمول.

وأوضح أن ممارسة الرياضة في رمضان يجب أن تكون بعد وجبة الإفطار بحوالي ساعتين تقريباً، وعند الشعور بألم في الصدر أو في العضلات يجب التوقف على الفور عن أداء الرياضة.

حضر التكريم، النقيب عوض مبارك، وفاطمة بوحجير منسقي المبادرة، والوكيل جمال محمد والعريف مصطفى عفيف الدين مشرفي الفعالية.