أقام الله تعالى نظام الإسلام على أحسن السبل، وأرشد الإنسان إلى خيري الدنيا والآخرة، فشرع له من الدين ما يصلح نفسه، ويهذبها حتى تكون النفس قادرة على أن تدفع بصاحبها إلى ميادين الحياة الطيبة الصالحة، ومما شرعه الصوم، ولندرك سر تشريع الصوم، قال صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة عندما جاءه، وقال يا رسول الله أوصني قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، قال يا رسول الله أوصني قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، قال يا رسول الله أوصني، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، والله سبحانه وتعالى أشار إلى الصيام في آيات سورة البقرة بدأت بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، «سورة البقرة: الآية 183».

وعرف الفقهاء الصيام وقالوا: الصيام في اللغة، هو الإمساك، وفي الاصطلاح الإمساك عن شهوتي البطن والفرج يوماً كاملاً من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو الفهم الظاهر للصيام، لكن في الحقيقة، الصوم الحقيقي لا يقف عند الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، فحسب، بل يمتد إلى كل الجوارح، ولعلنا ندرك أيضاً سر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصيام جنة»، - أي وقاية-، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث، ولا يصخب ولا يجهل، وإن امرأ سابه أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم، ومعنى لا يرفث يعني لا يتكلّم بفحش القول، ولا يصخب أي لا يخاصم، لا يجهل يعني لا يرتكب شيئاً من أفعال الجاهلية كالسفه والسخرية، شاتمه يعني شتمه حاول إنسان أن يتعرَّض لك وأنت صائم بالشتم أو قاتلك يعني دافعك ونازعك، فلتقل إني صائم، يمكن أن تقول هذا لهذا الذي يريد أن يعتدي عليك بالسب أو الشتم أو النزاع أو ما شابه ذلك، ويمكن أن تقول ذلك لنفسك حتى تتذكر أنك تلتزم بأخلاق الصائم.

د. محمد عبدالمالك مصطفى، ضيف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله

والصوم الحقيقي هو الذي لا يقف عند الامتناع عن الطعام والشراب فقط، بل يمتد إلى صيام الجوارح، إذ لا بد وأن يصوم لسان المرء وسمعه وبصره وفرجه ويده ورجله، وقلبه أيضاً، إذ إن هذا هو الصوم الحقيقي، فإذا لم يصم الإنسان بهذه الجوارح، ربما لن يأخذ من صيامه إلا الجوع والعطش، كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: «رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش»، وحتى نحقق ثمرة الصيام التي أشار إليها ربنا عز من قائل سبحانه في قوله: (...لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، «سورة البقرة: الآية 183»، هذه هي الثمرة الحقيقية التي يعني يجنيها الصائم من ثمرة الصيام.

ولا بد وأن يصوم اللسان عن فُحْش القول عن الكذب وعن البهتان، عن المراء، عن الخصومة، إلى غير ذلك من الآثام القولية التي من أكبرها وأبشعها الغيبة والنميمة، كما هو معلوم، فعلى الصائم أن يعلم أن اللسان لا بد وأن يكون الإنسان الصائم مسيطراً عليه، لأن كل كلمة ينطق بها الإنسان تسجل عليه في صحيفة أعماله.

وعلى الإنسان الصائم أن يصوم ببصره عن النظر إلى ما حرّم الله سبحانه وتعالى، عليه أن يصوم عن كل ما يشغل عن ذكر الله عز وجل، حتى لا يُحْرم من الثواب، ومما يروى أن سيدنا سليمان، عندما كان يمر بجنوده فلما مروا بالنمال قالت كبيرة النمال أو سيدة النمال لبني جنسها (... يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ...)، «سورة النمل: الآية 18»، فعاتبها سيدنا سليمان بعد ذلك، لما حذرت النمل أخفتي من ظلمي، فقالت له: والله يا سليمان ما خفت من ظلمك، وإنما خشيت أن ينشغل النمال بالنظر إلى ملكك عن ذكر الله وتسبيحه.

كما إن على الصائم أن يعلم أن اللسان نعمة، وأن البصر نعمة، وأن الله عز وجل خلقهما ليستعملها الإنسان فيما يرضيه، (أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ)، سورة البلد: الآيات 8 - 9».

أخرج الحافظ ابن عساكر عن مكحول قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن رب العزة تبارك وتعالى: «يابن آدم قد أنعمت عليك نعماً عظاماً لا تحصي عددها ولا تطيق شكرها وكان مما أنعمت عليك أن جعلت لك لساناً، وجعلت له باباً، فلا تنطق بلسانك إلا ما أحللت لك، فإن عرض لك ما حرمت عليك، فأغلق عليك بابك، يا ابن آدم جعلت لك عينين وجعلت لهما غطاءً فلا تنظر بعينك إلا ما أحللت لك، فإن عرض لك ما حرّمت عليك فاطبق عليهما غطاءهما، يا ابن آدم، جعلت لك فرجاً وجعلت لك ستراً، فأصب بفرجك ما أحللت لك، فإن عرض لك ما حرمت عليك، فأرخي عليك سترك، يا ابن آدم إنك لا تحمل سخطي ولا تطيق انتقامي».

وعلى الصائم أيضاً أن يصوم بطنه عن الغذاء الحرام، طعاماً كان أو شراباً، بمعنى أن يكون الصائم مُجِداً في عمله الذي يكلف به، وأن يكون مراقباً لله تبارك وتعالى فيه حتى يكون دخله حلالاً، موظفاً كان أو عاملاً، تاجراً كان، أو غير ذلك حتى لا يدخل في جوفه شيء يمكن أن يكون من الحرام، وحتى يستجيب الله تبارك وتعالى دعاءه وقد ورد في الحديث «يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة».

على الصائم أيضاً أن يصون فرجه عن أسباب التلوث بالحرام أو الوقوع في معصية الله تعالى، وقد قال ربنا عز من قائل سبحانه: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ)، سورة النور: الآية 30»، عليه أن تصوم يده عن البطش للضعفاء وعليه أن تصوم رجله كذلك عن الذهاب إلى أماكن اللهو واللعب والأماكن الرخيصة حتى يحافظ على صيامه وحتى يحقق الثمرة الحقيقية التي أشار إليها ربنا في قوله: (... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، «سورة البقرة: الآية 183»، وبهذا يكون الإنسان صائماً حقاً إذا صام بجوارحه يكون تقياً حقاً ابتعد عن الذنوب صغيرها وكبيرها.

فتوى

من فاتته الصلاة وهو صائم،

هل صومه صحيح؟

أجاب المركز الرسمي للإفتاء بأنه:

«لا ينبغي للصائم ولا لغيره أن يفوت شيئاً من الصلوات»، لكن إن حصل ذلك ففاته شيء من الصلاة، سواء كان بعذر أو بغيره: فإنَّ ذلك لا يؤثر في صحة صومه، ونُذَكّر: أنَّه ينبغي للشخص أن يتخذ لنفسه من الوسائل ما يمكنه من أداء الصلوات في وقتها.