شخصيات إسلامية.. سعيد بن زيد

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، صحابي جليل، من السابقين في الإسلام، ومن العشرة المبشرين بالجنة، وكان سبباً في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله، إذ كان زوجاً لفاطمة أخت عمر، ولد قبل البعثة النبوية ببضع عشرة سنة في مكة، وكان أبوه زيد بن عمرو بن نفيل حنيفيًّا على دين الخليل إبراهيم عليه السلام، ومن الباحثين عن الحقيقة، حيث كان لا يعبد الأصنام، وكان لا يأكل ما ذبح على النُصُب ولا يأكل الميتة ولا الدم، وخرج يطلب الدِّين، هو وورقة بن نوفل، لم يدرِك زيدٌ الإسلام ومات قبل البعثة.

وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: خرج ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو يطلبان الدين حتى مرَّا بالشام، فأما ورقة فتنصَّر وأما زيد فقيل له: إن الذي تطلب أمامك، قال: فانطلق حتى أتى الموصل فإذا هو براهبٍ، فقال: من أين أقبل صاحب الراحلة؟ قال: من بيت إبراهيم قال: ما يطلب؟ قال: الدين. فعرض عليه النَّصرانية، فقال: لا حاجة لي فيها، وَأَبَى أن يقبل، فقال: إن الذي تطلب سيظهر بأرضك، فعاد إلى مكة وهو يقول: لبيك حقًّا حقًّا... تعبُّدًا ورقًّا.

وعن أسماء رضي الله عنها قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسنداً ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريشٍ، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، وكان يُحيي الموءُودَة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها وأنا أكفيك مؤونَتها، فيأخذَها فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتُها إليك، وإن شئت كفيتُك مؤنَتها!

أسلم سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشارك في كل غزواته وأيامه، إلا أنه في غزوة بدر كان قد أرسله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مهمة استطلاعية عن الأعداء فرجع منها بعد انتهاء الغزوة، فأحزنه ذلك، وضرب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسهمه في الغزوة كمن اشترك فيها، فسأل سعيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: وأجري؟ قال: «وَأَجْرُكَ»، لذلك اعتبر في عداد البدريين رغم أنه لم يشترك فيها، لأنه كان في مهمة بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي بقية الغزوات كان ملازماً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: كان مقام أبي بكر وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد، كانوا أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القتال ووراءه في الصلاة!.

وبعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى تولى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة، وكان سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه في مقدمة الصحابة الذين توجهوا للقتال في بلاد الشام، ولم يكن أميراً، بل كان من ضمن الأجناد، ثم شارك في معركة اليرموك وكان من قادتها، بل إن أبا عبيدة رضي الله عنه قائد الجيش بناء على خطة خالد بن الوليد رضي الله عنه تأخر عن القلب إلى وراء الجيش كله، لكي إذا رآه المنهزم استحى منه ورجع إلى القتال، فجعل أبو عبيدة مكانه في القلب سعيد بن زيد!

وظل سيدنا سعيداً رضي الله عنه تحت إمرة الخلفاء الراشدين، وبايع بعد عليٍ ولده الحسن ثم معاوية رضي الله عنه، وتوفي رضي الله عنه سنة 51 من الهجرة في خلافة معاوية، ودفن بالمدينة المنورة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغسَّله سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ودفنه ونزل قبره هو وسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما.