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الطقس المتوقع على الإمارات غداً
أبوظبي
9 ابريل 2022 17:58

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً وغائماً جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً على المناطق الشمالية والشرقية. وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. 
الموج في الخليج العربي خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 07:13 والجزر الأول عند الساعة 14:24. 
في بحر عمان، الموج خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 18:23 والمد الثاني عند الساعة 04:15 والجزر الأول عند الساعة 10:22 والجزر الثاني عند الساعة 23:59. 

المصدر: وام
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