حاكم عجمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

عجمان (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر، أمس، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن راشد المعلا، والمهندس سلطان بن سعيد المنصوري، والدكتور راشد بن أحمد بن فهد.

أحمد بن حميد وراشد بن حميد وسلطان المنصوري وراشد بن فهد

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيوخ وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار ورؤساء الدوائر بالدولة، الذين دعوا الله العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.