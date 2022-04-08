سفير كازاخستان يشيد بمواقف الإمارات الداعمة لبلاده

أبوظبي (وام)

أشاد ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة بمواقف الإمارات الداعمة لبلاده في جميع المجالات.

وقال مينيليكوف خلال إحاطة إعلامية عقدت بمقر سفارة كازاخستان في أبوظبي: «نحتفل في شهر أكتوبر من هذا العام بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين» مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر الشريك الاستراتيجي والتجاري والاقتصادي في المنطقة العربية.

وأوضح في هذا الصدد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 709 ملايين دولار أميركي فيما بلغ حجم تدفق الاستثمارات المباشرة من الدولة إلى كازاخستان 243.4 مليون دولار. وأكد أن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات أسهمت في توطيد وتعزيز العلاقات مع كازاخستان، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تنتهج سياسات متوازنة مع دول العالم، ومنها كازاخستان وتتميز بالانفتاح واحترام الغير، ما يعزز مكانتها الدولية في شتى المجالات.