«كليفلاند كلينك» يوفر خدمة العيادات التخصصية المسائية

أبوظبي (الاتحاد)

يستمر مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، الذي يُعد جزءاً من مبادلة للرعاية الصحية، في توفير خدمة عياداته التخصصية المسائية، خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور خورخيه غوزمان الرئيس التنفيذي للمستشفى: «نعمل انطلاقاً من إيماننا بأهمية دورنا في خدمة المجتمع وفي تأمين رعاية صحية عالمية المستوى لمرضانا. نحن نعي أنه وخلال شهر رمضان المبارك، تتبدل المواقيت للصيام، والاجتماع بالعائلة، والاحتفال بالشهر الفضيل. ولأن آذاننا دائماً مصغية لمن حولنا، ولأننا نريد أن نكون في خدمة مرضانا عندما يحتاجوننا، نواصل توفير عياداتنا المسائية للمرضى خلال هذه الفترة».

وتستمر العيادات النهارية في المستشفى من الاثنين إلى الخميس، من الساعة ال9:00 صباحاً وحتى الساعة الـ3:30 عصراً، ومن الساعة ال9:00 صباحاً حتى الساعة الـ1:00 بعد الظهر يوم الجمعة. أما خدمات العناية بمرضى العمليات خلال النهار فستكون من الاثنين إلى الجمعة من الـ7:30 صباحاً حتى الـ3:00 عصراً.