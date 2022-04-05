حاكما عجمان وأم القيوين يستقبلان المهنئين بالشهر الفضيل

عجمان (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد الذين توافدوا على قصر الزاهر أمس للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة من سيف الزعابي سفير الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحميد محمد القطامي وحميد بن ناصر العويس وسعيد بن محمد الرقباني الذين قدموا للسلام على سموهما وتهنئتهما بشهر رمضان المبارك.

حاكم أم القيوين خلال استقبال المهنئين

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة.. داعين العلى القدير أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بدوام التقدم والرقي وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وحضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو للشؤون المالية رئيس الدائرة الاقتصادية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

حاكم أم القيوين مستقبلاً المهنئين

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه أمس، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك. فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار ومديري الدوائر المحلية والاتحادية الذين دعوا المولى عز وجل أن يمتع سموه بالصحة والعافية، وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بدوام الخير واليمن والبركات.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة وأعضاء النيابة.. داعين العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بالرقي والتقدم والازدهار.

عمار النعيمي خلال الاستقبال

وحضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري بأم القيوين، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري بأم القيوين، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.