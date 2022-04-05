ولي عهد رأس الخيمة يشهد انطلاق فعاليات مهرجان سعود بن صقر القاسمي الرمضاني

رأس الخيمة (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، انطلاق فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي الرمضاني، وذلك بنادي الرمس الرياضي الثقافي في رأس الخيمة. وتعرف سموه على فعاليات المهرجان وأنشطته، الذي يتضمن في نسخته الحالية برامج متنوعة تناسب مختلف فئات المجتمع بالإضافة إلى تنظيم دورة لكرة القدم تحت شعار «تحدي الخمسين».

وأكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي أهمية المهرجان الذي يوفر منصة مجتمعية ترفيهية وتثقيفية فريدة للمواطنين والمقيمين في رأس الخيمة وزوار الإمارة. وأشاد سموه بحرص اللجنة المنظمة للمهرجان على توفير أجواء مثالية لمختلف فئات المجتمع للاستمتاع بفعالياته المختلفة التي تعكس الوجه الحضاري للإمارة ومكانتها كواحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً.

من جانبه، رفع سالم سلطان الدرمكي رئيس مجلس إدارة نادي الرمس الرياضي الثقافي في رأس الخيمة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة على رعاية سموه الكريمة للمهرجان، وإلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة على دعم سموه وتشريفه بحضور افتتاح المهرجان. وأوضح أن النادي حريص خلال العام الجاري على تنظيم نسخة متميزة وفريدة للمهرجان بعد توقفه خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات جائحة «كوفيد - 19»، مشيراً إلى أن المهرجان يتضمن حزمة من الفعاليات الثقافية والمجتمعية والرياضية الموجهة إلى كافة فئات المجتمع بمختلف الأعمار، مما يسهم في توفير أجواء ترفيهية مثالية لجميع الزوار.