«إكسبو ».. حضور استثنائي لكبار القادة والمسؤولين العالميين

أبوظبي (وام)

تحول إكسبو 2020 دبي طوال فترة انعقاده إلى أهم تجمع عالمي لكبار القادة من ملوك ورؤساء دول ورؤساء حكومات، والذين زاروا الحدث وشاركوا في جانب من القمم والمؤتمرات والملتقيات الدولية التي شهدها على مدى 6 أشهر. وتمكنت دولة الإمارات خلال إكسبو 2020 دبي من حشد قادة المجتمع الدولي في موقع واحد للبحث في أبرز التحديات التي تواجه العالم في شتى المجالات، والخروج بتوصيات ومقترحات ترسم خريطة طريق نحو عالم أكثر استقراراً وازدهاراً.

الحضور الرسمي العالمي

وعكس الحضور الرسمي العالمي في إكسبو 2020 دبي موقع دولة الإمارات الريادي على المستويين الإقليمي والدولي، وحجم تأثيرها في العلاقات الدولية والدور المثالي الذي تلعبه في تعزيز التواصل بين الأمم والشعوب. وشهد إكسبو 2020 دبي زيارة العديد من الملوك، من ضمنهم جلالة فيليم ألكساندر ملك المملكة الهولندية وزوجته الملكة ماكسيما، وجلالة كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد، وجلالة الملك فيليب ملك بلجيكا وقرينته، وجلالة الملك ليتسي الثالث ملك ليسوتو.

وحظي الحدث العالمي بزيارة عشرات رؤساء الدول ومن أبرزهم فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا، وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وفخامة جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل، وفخامة إيفان دوكي ماركيز رئيس جمهورية كولومبيا، وفخامة إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل، وفخامة غي بارميلين رئيس الاتحاد السويسري، والعديد غيرهم من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة.

وعلى مستوى أولياء العهود والأمراء برزت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير ويليام دوق كامبريدج، إلى جانب عشرات الزيارات لرؤساء الوزراء في مختلف دول العالم.