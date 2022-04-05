«معاً» تجمع 29 مليون درهم خلال 2021

جمعة النعيمي (أبوظبي)

جمعت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» 29 مليون درهم من خلال مساهمة 621776 فرداً و12 مؤسسة، وذلك خلال عام 2021 حيث أنجزت «معاً» مهمتها بنجاح من خلال جمع الشركاء الأساسيين في القطاع الاجتماعي والقطاع الثالث في الإمارة، لتسهيل الفرص لتحقيق تأثير اجتماعي حقيقي، والاستفادة من الأدوات والموارد اللازمة لتصميم حلول اجتماعية مبتكرة. وتم تقديم الدعم لـ 43 مؤسسة بشكل مادي أو غير مادي وبمشاركة 337 متطوعاً، وتوجيه 36 مليون درهم لدعم الأولويات الاجتماعية، والتي استفاد منها 32 ألف مواطن ومقيم في إمارة أبوظبي من خلال البرامج والمبادرات والخدمة المقدمة. وذلك لتوجيه الجهود نحو الأولويات الاجتماعية والمجتمعية في إمارة أبوظبي خلال عام 2021.

كما وتم احتضان 22 مؤسسة اجتماعية، بهدف تسريع وتيرة النمو لـ 6 مؤسسات اجتماعية، حيث اختتم أول مشروع لسندات الأثر الاجتماعي بنجاح، إضافة إلى عمل 4 مشاريع جديدة قيد التفاوض، وضمن العقود القائمة على تحقيق النجاح. كما وتم توفير 41 فرصة عمل جديدة في القطاع الاجتماعي، وإنشاء 17 شراكة استراتيجية جديدة.

ولقد أمضت «معاً» عامين في رحلة طويلة الأمد لإحداث التأثير المطلوب، والتي تعمل على تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع، فمن خلال ثقافة العطاء والمشاركة، ومنت خلال العمل مع الشركاء، تقوم «معاً» ببناء ثقافة مستدامة للمساهمة المجتمعية وتقديم الدعم لقطاع ثالث مزدهر يتميز بالابتكار والديناميكية لمعالجة الأولويات الاجتماعية في إمارة أبوظبي.

كما أنه وفي صميم رحلة تحقيق الأثر الاجتماعي تتجلى القيم المجتمعية المشتركة المتمثلة في الشمولية والعطاء وحب عمل الخير والمساهمة الاجتماعية، ومن خلال الجمع بين جهود الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث والمجتمع المدني للمشاركة في وضع الحلول المبتكرة، مما يمكن من بناء مجتمع يتميز بالقوة والنشاط والحياة. تتبنى «معاً» أفضل الممارسات العالمية وتكييفها مع الثقافة والقيم والرؤيا، وذلك بهدف بناء شبكة استراتيجية من المؤسسات التي تركز على رؤية واحدة تتمثل في بناء مجتمعات قائمة على مبادئ الشمولية والتعاون.

وأشارت «معاً» إلى أن نموذج تنمية الأثر الاجتماعي الخاص بها، كان نتيجة بحث استقصائي وتحليل عميق، وهو ملخص لخمسة محاور رئيسية مترابطة فيما بينها، مشيرة إلى أن المؤسسة يدور محور اهتمامها حول الإنسان وتنمية المجتمع والتأثير الاجتماعي وسرد قصص التأثير والنجاح والبناء الاجتماعي.

كما ودشنت «معاً» المختبر الاجتماعي، وذلك لإيجاد طرق جديدة لفهم المشكلات الاجتماعية المعقدة والمترابطة فيما بينها، وهو بمثابة منصة تربط هيئة «معاً» بشكل مباشر بأفراد المجتمع لمناقشة التحديات الاجتماعية الملحة. حيث تم العمل على 6 ورش عمل حضرها 164 مشاركاً، واستمرت لأكثر من 6 أيام جرى خلالها دراسة 16 تحديات اجتماعياً في إمارة أبوظبي.

المختبر الاجتماعي

يشار إلى أن المختبر الاجتماعي لهيئة «معاً» وفر لأعضاء فريق عمل الهيئة، الفرصة لفهم الأولويات الاجتماعية والتحقق منها على نحو أفضل، ويشمل ذلك فهم المشكلة بشكل أفضل ومناقشة الحلول والفرص المحتملة وتحديد الجهات المعنية الرئيسة التي يمكنها المساهمة في وضع خطة العمل. كما وهدف المختبر الاجتماعي للهيئة إلى وضع الأولويات للتعرف على الوضع الحالي والتعرف على التحديات الاجتماعية وتفسيرها من خلال البيانات المتعلقة بالمشكلة وتحليل الأسباب الجذرية بهدف إجراء تحليل للسبب الجذري، من خلال المدخلات المباشرة المقدمة من الجهات المعنية وتحليل التحديات من وجهات نظر مختلفة. وتقديم الحلول من منظور مجتمعي لدراسة التدخلات السابقة والحلول المقترحة الجديدة واقتراح حلول لهذه التحديات وتحديد أولوياتها، من خلال المواضيع الاستراتيجية الاجتماعية المختلفة.