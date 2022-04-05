«الهلال الأحمر» يقدم مساعدات متنوعة في أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

قدم مركز الهلال الأحمر بأم القيوين، مساعدات اجتماعية وإنسانية خلال العام الماضي، بلغت قيمتها نحو 5 ملايين و940 ألفاً و491 درهماً، استفاد منها 76 ألفاً و353 شخصاً، بالإضافة إلى مساعدات غذائية لـ 1150 أسرة.

وأكد ناصر يوسف بن حضيبة، مدير مركز الهلال الأحمر بأم القيوين، على أهمية العمل الإنساني في تعزيز الأمن المجتمعي، ونشر ثقافة المبادرات الإنسانية، لترسيخ قيم العطاء ومساعدة المحتاجين، مؤكداً إن مشاريع المركز تشمل الأسر المسجلة وهي فئات من ذوي الدخل المحدود، وحاضنات الأيتام، وأسر السجناء، وطلاب العلم، وأصحاب الهمم والفئات ضعيفة الإمكانيات. وأشار إلى إن عدد المستفيدين من المساعدات المقدمة خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغ 145 مستفيداً، بإجمالي مبلغ 747 ألفاً و472 درهم، مشيراً إلى إنه جارٍ العمل خلال شهر رمضان لتقديم المير الرمضاني وزكاة الفطر وإفطار صائم لـ 53 ألفاً و822 مستفيداً، بإجمالي مبلغ 924 ألفاً و600 درهم، بالإضافة إلى مواد غذائية تم توزيعها على 635 أسرة في مختلف مناطق الإمارة، إلى جانب تنفيذ مبادرة «كسر الصيام» والتي تهدف لتوزيع 10 آلاف علبة في محطات البترول وتقاطعات الطرق في الإمارة.

وقال ناصر بن حضيبة، إن المشاريع الرمضانية التي يقدمها الهلال الأحمر تهدف إلى تأمين متطلبات الأسرة خلال الشهر الفضيل، وتوفير أصناف غذائية متنوعة، مثمناً جهود كل من يدعم برامج الهيئة وبما يحقق الغايات الإنسانية.