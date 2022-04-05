ورشة لتسريع التوازن في القطاع الخاص

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ورشة العمل الأولى في إطار مبادرة التعهد الطوعي للقطاع الخاص بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، الخاص بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، والذي وقعت عليه 23 شركة من الشركات الوطنية والعالمية الرائدة في مجالات متنوعة بالدولة، ويهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص، ورفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية به إلى 30% بحلول عام 2025.

وعقدت الورشة في قاعة المرجان بمدينة جميرا، بحضور شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وبمشاركة أكثر من 50 شخصاً من التنفيذيين وممثلي شركات القطاع الخاص الموقعة على التعهد، وتضمنت أكثر من 12 عرضاً قدمتها شركات «ماستر كارد، بيبسيكو، دبي القابضة، في إف إس جلوبال، مصدر، جنرال موتورز، ستاندرد تشارتر، كي بي إم جي، دانون، يونيليفر، بي إيه إس إف، مارس التجارية، مونديليز إنترناشيونال، مركز دبي للسلع المتعددة».

وناقشت الورشة الأفكار الواعدة والأكثر فعالية وابتكاراً لتعزيز التوازن بين الجنسين في مكان العمل، بالإضافة إلى أفضل الممارسات والحلول لزيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالقطاع الخاص، متطرقةً لأهمية تطبيق السياسات التي توفر بيئة متوازنة للجنسين وتضمن الكفاءة والإنتاجية في العمل دون تمييز.

وقالت شمسة صالح خلال الورشة: إن مبادرة التعهد الطوعي للقطاع الخاص بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة هي إحدى المشاريع الرائدة في القطاع الخاص على المستوى العالمي بما حققته من استجابة وتفاعل كبيرين من القطاع الخاص، مؤكدةً أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل رفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية.