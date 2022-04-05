«صندوق الزكاة» يطلق حملته الإعلامية الـ19

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعلن صندوق الزكاة عن إطلاق حملته الإعلامية التاسعة عشرة 2022، تحت شعار «زكاتك دين لا يسقط»، وذلك ضمن نهجه الرائد في إطلاق حملات إعلامية متميزة كل عام.

وفي هذا الصدد قال عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة، إنّ الصندوق يخطو خطوات واضحة ومدروسة لخدمة هذه الفريضة العظيمة منذ تأسيسه وحتى اليوم، وعلى مدى 18 حملة إعلامية ناجحة - بفضل الله - ومعبرة أدت غاياتها التي تخدم أهداف صندوق الزكاة، وتأتي هذه الحملة الإعلامية التاسعة عشرة التي تم إطلاقها تحت شعار «زكاتك دين لا يسقط»، ضمن مجموعة من الشعارات المتجددة التي يطلقها الصندوق على حملاته الإعلامية في سبيل تذكير المجتمع بفريضة الزكاة والدعوة لأدائها، والتسويق لخدمات صندوق الزكاة في خدمتها وخدمة دافعي الزكاة، بما يعود نفع ذلك على المستحقين لها ويخدم المجتمع أولاً وآخراً.

وقال إننا في صندوق الزكاة نسعى عبر حملتنا الإعلامية هذه للتركيز على الخدمات الرقمية التي يطلقها صندوق الزكاة والتي تخدم متعامليه من المزكين، تماشياً وتوافقاً مع توجهات حكومة الإمارات في تحقيق السعادة للمتعاملين، وذلك عبر إبراز الخدمات الرقمية المتميزة التي بلغت 4 خدمات رئيسية تشمل (التوعية بالزكاة، دفع الزكاة، خدمات كبار المحسنين، طلب الزكاة)، تتفرع عنها 4 خدمات فرعية، و2 تكميلية، وجميعها مؤتمتة بنسبة 100% بفضل الله عز وجل، ومن الإضافات الإبداعية في الحملة التاسعة عشرة، تمت إضافة مادة إعلامية باسم الفقرات الزكوية يتم عرضها بشكل يومي عبر التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي لصندوق الزكاة، والتي تم تسجيلها بمشاركة مشكورة من أعضاء اللجنة الشرعية لصندوق الزكاة، الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، والدكتور محمد سليمان البلوشي، والمستشار الشيخ طالب محمد الشحي، والدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي، وقد تضمنت أهم المسائل والفتاوى الزكوية التي تضم الأفراد والشركات في المجتمع.

عبدالله عقيدة المهيري

وأضاف عبدالله عقيدة المهيري بأن مفهوم الخدمات المؤسسية قد تطور عمّا كان عليه في السابق، فالأمر أصبح أشمل وأعمّ من مجرد تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية بصورتها البسيطة والتقليدية، ليرتقي مفهوم الخدمات المؤسسية، ليصل إلى منازلكم ومؤسساتكم بمستوى يناسب المتعامل نفسه ويلبي احتياجاته، ويراعي ظروفه والتحديات اليومية التي تواجهه، بهدف يفوق رضاكم ويصل إلى سعادتكم.

وأفاد بأن ثقة المزكين بنا هي أساس نجاحنا، وهدف نسعى دائماً إلى تحقيقه، والعمل على زيادة تواصل العلاقة معهم، ومن أجل الحفاظ على هذا المستوى من الثقة والتواصل الفعال نجح الصندوق في تنويع قنوات الدفع لهم لتبلغ 43 قناة دفع تتنوع بين التقليدي والإلكتروني والذكي.

وعن مستهدفات الصندوق من خلال هذه الحملة التاسعة عشرة، أوضح الأمين العام أن الصندوق يستهدف من خلال الحملة السنوية لهذا العام جمع 200 مليون درهم، لمساعدة 12 ألف أسرة مستحقة للزكاة، ونأمل أن نتجاوز هذا المبلغ حتى نتمكن من تغطية أكبر عدد ممكن من شريحة المستحقين، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويوفقكم في تحصيل أكبر قدر ممكن من الزكاة المستهدفة حتى نتمكن من مساعدة أكبر عدد ممكن من الأسر المسجلة لدينا.

صرف 12 مليوناً و570 ألف درهم

اعتمدت لجنة الصرف في صندوق الزكاة في اجتماعها الأخير في شهر مارس قبيل رمضان مبلغاً وقدره 12 مليوناً و570 ألف درهم، عبر 17 مشروعاً من مشاريع صندوق الزكاة المعتمدة في مصارف الزكاة، استفادت منها 1199 أسرة، وفقاً للإحاطة الإعلامية التي قدمها الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام بصندوق الزكاة. وقال الحمادي أنه تم صرف 2 مليون و490 ألف درهم ضمن مشروع اقرأ «طلبة العلم بالمدارس استفاد» 498 أسرة، كما تم صرف 2 مليون و358 ألف درهم ضمن مشروع داعم ضعف الدخل استفادت منها 186 أسرة، كما تم صرف مليون و140 ألف درهم، ضمن مشروع «قل ربي ارحمهما» كبار المواطنين والمقيمين استفادت منها 68 أسرة، كما تم صرف 921 ألف درهم، ضمن مشروع الطوارئ والأزمات المتضررين من «كورونا» استفادت منها 60 أسرة. واستفاد من مشروع «وقل ربي زدني علماً» طلبة الجامعات 75 أسرة بإجمالي 900 ألف درهم، واستفاد مشروع تلاحم المطلقات 30 أسرة صرف لها 894 ألف درهم، واستفاد من مشروع «إعانة العاطلين عن العمل» 72 أسرة صرف لها 836 ألف درهم، ومشروع «مودة» المواطنة زوجة غير المواطن 24 أسرة، وصرف لها 777 ألف درهم، ومشروع «أمتي»المسلمون الجدد 117 حالة صرف لها 585 ألف درهم، ومشروع «كافل» أسر الأيتام 18 أسرة صرف لها 540 ألف درهم، ومشروع «تحسبهم أغنياء» الأسر المتعففة 11 أسرة صرف لها 318 ألف درهم.