اختتام الدورة الـ 26 لتحفيظ القرآن الكريم برأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

اختتمت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم الدورة الـ 26 لتحفيظ القرآن الكريم، بمشاركة 1574 دارساً ودارسة تم توزيعهم على 105 حلقات قرآنية بإدارة كوكبة من المحفظين والمحفظات، الذين اتبعوا أفضل الأساليب التعليمية في تحفيظ القرآن الكريم، وتزويد الدارسين بمهارات التجويد وإتقان التلاوة، واستخدام الوسائل التحفيزية والأنشطة الترفيهية التي أضفت عليهم أجواء من المتعة، وزادت من دافعيتهم للتعلم. وأشاد أحمد محمد الشحي، مدير عام المؤسسة، بهذه الدورة الاستثنائية المتميزة في إدارتها وتنظيمها وفعاليتها.