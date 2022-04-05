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تفاهم بين «طرق دبي» و«إنتربرايز سنغافورة»
الجانبان خلال التوقيع عن بعد ( من المصدر)
6 ابريل 2022 01:43

دبي (وام)

 وقعت هيئة الطرق والمواصلات مذكرة تفاهم مع مؤسسة «إنتربرايز سنغافورة» الرائدة في مجال تطوير المشروعات للاستفادة من أفضل الممارسات التجارية والاستثمارية في صناعة النقل والتنقل العام السنغافوري. وقع المذكرة ناصر بو شهاب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة فيما وقع عن «إنتربرايز سنغافورة» جي جاياكريشنان المدير التنفيذي للمبيعات في الشرق الأوسط وسط وشرق أوروبا وآسيا الوسطى. وقال ناصر بوشهاب إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وللاستفادة من أفضل الممارسات التجارية والاستثمارية في صناعة النقل والمواصلات العامة في سنغافورة بالإضافة إلى توفير معلومات بشأن فرص المشاريع داخل هيئة الطرق والمواصلات للشركات السنغافورية بهدف الشراكة معهم لتنفيذ المشاريع. 
وأضاف أن المذكرة حددت الأهداف المشتركة بين الطرفين وهي تحديد المشاريع الاستثمارية والتجارية الملموسة والتي من شأنها المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات وتحديد الفرص وابتكارها في إطار مشاريع الهيئة لصالح الشركات في سنغافورة بهدف إقامة شراكات معها لتنفيذ تلك المشاريع مع الالتزام بسياسات الشراء وعملياته والتعاون المشترك لتحديد مشاريع شراكة القطاع العام والخاص وتوسيع نطاقها وتسويقها للاستثمار المباشر من قبل الشركات السنغافورية بالإضافة لتنظيم سلسلة من الفعاليات المتنوعة للترويج عن أفضل الممارسات في مجال النقل عند طرق دبي وجمهورية سنغافورة.

طرق دبي
سنغافورة
هيئة الطرق والمواصلات
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