مليونا درهم من «داماك الخيرية» لنزلاء المؤسسات العقابية بدبي

دبي (الاتحاد)

مع حلول شهر رمضان المبارك، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة حسين سجواني – داماك الخيرية عن إطلاق مبادرة خيرية إنسانية تحت مسمى «الصفحة البيضاء» تستهدف مساعدة المتعثرين مالياً والمدانين بأحكام مخففة، في المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي.

وأشاد اللواء الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بمبادرة حسين سجواني ومؤسسته داماك الخيرية، وسعيه الحثيث لمد يد العون للنزلاء والنزيلات وأسرهم، لا سيما المتعسرين منهم مادياً، والتخفيف من معاناتهم، وفك كربهم، بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يحض عليه ديننا الإسلامي الحنيف، لافتاً إلى أن المبادرة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المشترك، وتعزّز الجهود المشتركة بين الطرفين في مجال مساعدة نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية وأسرهم، بما يفتح المجال أمام المزيد من المبادرات المميزة التي تصب في مصلحة خدمة المجتمع.

وقال حسين سجواني: «يواجه بعض الأشخاص تحديات صعبة في حياتهم قد تدفعهم إلى اتخاذ قرارات غير صائبة مخالفة للقانون، ولكنها لا تشكل خطراً حقيقياً على المجتمع. لذا، أردنا من خلال إطلاق هذه المبادرة منح هؤلاء الأشخاص فرصة جديدة لبدء حياتهم من جديد بطريقة لائقة ومحترمة».