اليوم 13:02
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الإمارات
مليونا درهم من «داماك الخيرية» لنزلاء المؤسسات العقابية بدبي
حسين سجواني
6 ابريل 2022 01:43

دبي (الاتحاد)

مع حلول شهر رمضان المبارك، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة حسين سجواني – داماك الخيرية عن إطلاق مبادرة خيرية إنسانية تحت مسمى «الصفحة البيضاء» تستهدف مساعدة المتعثرين مالياً والمدانين بأحكام مخففة، في المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي.
وأشاد اللواء الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بمبادرة حسين سجواني ومؤسسته داماك الخيرية، وسعيه الحثيث لمد يد العون للنزلاء والنزيلات وأسرهم، لا سيما المتعسرين منهم مادياً، والتخفيف من معاناتهم، وفك كربهم، بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يحض عليه ديننا الإسلامي الحنيف، لافتاً إلى أن المبادرة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المشترك، وتعزّز الجهود المشتركة بين الطرفين في مجال مساعدة نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية وأسرهم، بما يفتح المجال أمام المزيد من المبادرات المميزة التي تصب في مصلحة خدمة المجتمع.
وقال حسين سجواني: «يواجه بعض الأشخاص تحديات صعبة في حياتهم قد تدفعهم إلى اتخاذ قرارات غير صائبة مخالفة للقانون، ولكنها لا تشكل خطراً حقيقياً على المجتمع. لذا، أردنا من خلال إطلاق هذه المبادرة منح هؤلاء الأشخاص فرصة جديدة لبدء حياتهم من جديد بطريقة لائقة ومحترمة».

داماك
دبي
رمضان
آخر الأخبار
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
الرياضي
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
اليوم 12:54
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
الرياضي
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
اليوم 12:42
تم الترحيب بعودة الرفات باحتفال تقليدي
دنيا
أستراليا.. إعادة دفن أقدم الرفات البشرية المعروفة "مونجو مان"
اليوم 12:38
النفط يصعد بفعل عقوبات متوقعة على روسيا
الاقتصادي
النفط يصعد بفعل عقوبات متوقعة على روسيا
اليوم 12:30
مطارات أبوظبي والاتحاد للطيران يطلقان خدمة «مايلز أون ذا غو»
الاقتصادي
مطارات أبوظبي والاتحاد للطيران يطلقان خدمة «مايلز أون ذا غو»
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©