«خيرية الشارقة» توزع 250 ألف وجبة إفطار صائم

الشارقة (وام)

بدأت جمعية الشارقة الخيرية توزيع 250 ألف وجبة إفطار صائم منذ اليوم الأول من شهر رمضان وحتى نهاية الشهر الفضيل في أكثر من 30 دولة حول العالم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارات الدولة في عواصم البلدان التي تغطيها أعمال الجمعية ومكاتبها.

وقال محمد عبدالرحمن آل علي مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي بالجمعية إن مشروع إفطار صائم يأتي ضمن البرامج التي تحرص الجمعية على تنفيذها سنوياً مع بداية شهر رمضان المبارك لمساعدة المحتاجين واستكمالاً للمساعدات الإنسانية التي تقدمها في عدة دول حول العالم استشعاراً للواجب الإنساني الذي تلتزم به كونها واحدة من المؤسسات الخيرية في دولة الإمارات والتي تقوم بمساندة الأشقاء والأصدقاء في كل الظروف.