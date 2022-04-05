السعودية بين الكبار بمسابقة دبي الدولية للقرآن

دبي (الاتحاد)

شهد اليوم الثاني من فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لمسابقة دبي الدولية للقرآن، مساء أمس الأول، بزوغ نجم المتسابق السعودي، محمد إبراهيم الفقيه، الذي ضمن لبلاده بالتخصص مكاناً بين الكبار، واستطاع بأدائه المتميز أن ينافس في المراكز الأولى للدورة الحالية.

ونال المتسابق الفقيه، الذي يدرس القراءات وعلوم القرآن في جامعة أم القرى، ولديه إجازات في حفظ القرآن، استحسان منافسيه والجمهور، لما تميز به من قوة في الحفظ وجمال في الصوت وإتقانٍ في مخارج الأصوات والإتيان بالحروف من مخارجها الصحيحة، وهي من السمات المعروفة لمتسابقي بلاد الحرمين.

ويعتبر المتسابق السعودي، الذي شارك في مسابقة الملك سلمان وتصفيات مسابقات محلية في المملكة وفاز بالمركز الأول، وشارك في مسابقة الكويت الدولية، هو أفضل المتسابقين أداء وحفظاً وتلاوة خلال منافسات أول يومين من الدورة الحالية.

واستمعت لجنة التحكيم الدولية للمسابقة، في اليوم الثاني من المنافسات، إلى المتسابقين علي عطية إبراهيم من تشاد ويحفظ برواية الدوري، ومحمد بن إبراهيم بن علي الفقيه من المملكة العربية السعودية، ونعيم سومانجكاء شريف من الفلبين، وموسى دومبيا من مالي، وأحمد نبيه عبدالقادر من المالديف، وطه محمد أبوبكر من الكاميرون وهؤلاء يحفظون برواية حفص عن عاصم.

وواصلت المسابقة فعالياتها لليوم الثالث، مساء أمس الثلاثاء، باختبار كل من أبرار محمد جمال الدين من الولايات المتحدة، وأسامة عبد المعين دعاس من سوريا، ومحمد واغي من الجابون ويحيى قربان من كازاخستان، وإبراهيم حسين قمباج من بلغاريا، وثابت زكر ادم من النيجر ويتسابقون في الحفظ برواية حفص عن عاصم.

فيما يتسابق اليوم الأربعاء في الحفظ برواية حفص عن عاصم كل من المتسابقين عبدالله عيسى عبدالله حسن علي من البحرين، وحسين بيزيو ينايو من رواندا، ورضوان أبو العقل من بلجيكا، ومحمد جهود موانجي من جزر القمر المتحدة، وعبدالسلام إسماعيل من طاجيكستان، ومحمد توحيد الإسلام عبيدالله من بنجلاديش.

وأشار المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في تصريحات صحافية، إلى أن الجائزة وهي في دورتها الخامسة والعشرين اتخذت مكاناً وموقعاً متميزاً ومكانة بارزة في عالم المسابقات القرآنية حتى أصبحت تضم أربعة عشر فرعاً. وبمناسبة احتفال جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بيوبيلها الفضي، فقد أكد اللواء أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ على دعم القيادة العامة لشرطة دبي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم منذ بدايتها ورعايتها لمسابقاتها الدولية وتوطيد العلاقة بين المؤسستين لخدمة كتاب الله وحفظة القرآن الكريم.

من جهته، أكدت السيدة جوي بابيل الملحق الثقافي في القنصلية الفلبينية، دعم بلادها لمسابقة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم منذ بداياتها وحرصهم على ترشيح متسابق في كل مسابقة ويقومون بمؤازرته.

فعاليات اليوم الثالث

في ختام فعاليات اليوم الثالث للمسابقة الدولية، قام عبدالرحيم حسين أهلي عضو اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم رئيس وحدة الشؤون الإدارية والمالية بالجائزة بتوزيع الهدايا النقدية والجوائز العينية المقدمة من اللجنة المنظمة للجائزة بالسحب عليها إلى جمهور حضور المسابقة، ومتمنياً حظاً أوفر ومتابعة طيبة للجمهور الكريم في سائر أيام المسابقة.