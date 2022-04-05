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الإمارات
4 آلاف وجبة إفطار من «سعود التعليمية الخيرية» للصائمين
خلال توزيع الطرود الغذائية (من المصدر)
6 ابريل 2022 01:43

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكدت سمية حارب السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن المؤسسة أسهمت حتى الآن بتوفير أكثر من 4 آلاف وجبة إفطار للصائمين، إضافة إلى توزيع أكثر من 2000 كوبون غذائي للأسر المتعففة، وذلك ضمن سلسلة المبادرات والحملات الخيرية والإنسانية التي تقدمها المؤسسة والتي يهدف منها تحقيق نهج القيادة الرشيدة بإغاثة الملهوف ونجدة المحتاج وتحقيق جميع الفضائل الإنسانية والخيرية التي تم ترسيخها كأسلوب حياة يمارسه قادة البلاد وبعطاء سخي لا ينضب من قبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة- في دعم التعليم الخيري ودعم الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، وتوجيهات سموه بترسيخ قواعد العمل الخيري والإنساني والتنمية المجتمعية المستدامة لتحقيق السعادة الإيجابية والتسامح بين مختلف شرائح المجتمع. وقالت السويدي، إن المؤسسة تقوم بشكل دوري بتتبع الحالات الإنسانية، وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال شهر رمضان وبعده، منوهاً بأن غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة وجمعية الإمارات الخيرية أسهمت مع المؤسسة بتوفير المير الرمضاني بحسب احتياج كل أسرة بعدد أفراد الأسرة. 
وحول تلك المبادرات، أوضحت السويدي أن المؤسسة أطلقت حملتها الرمضانية الجديدة من خطتها الخاصة باستقبال الشهر الفضيل لهذا العام تحت عنوان «شريك الخير» لترسيخ رؤية دولة الإمارات في المسؤولية المشتركة في ترسيخ قواعد العمل الخيري والإنساني والتنمية المجتمعية المستدامة لتحقيق السعادة الإيجابية والتسامح بين مختلف شرائح المجتمع.

سمية حارب السويدي
المجلس الوطني الاتحادي
مؤسسة سعود بن صقر التعليمية الخيرية
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