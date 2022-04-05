اليوم 13:01
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الإمارات
المجلس الرمضاني بالشارقة يستقطب متحدثين عالميين
المجلس الرمضاني بالشارقة يستقطب متحدثين عالميين
6 ابريل 2022 01:42

الشارقة (الاتحاد)

كشف نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن أجندة النسخة الحادية عشرة من المجلس الرمضاني السنوي التي تُعقد تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام في الفترة من 13 حتى 22 أبريل الجاري بمشاركة متحدثين عالميين وبارزين في الرياضة والفن وصناعة المحتوى. 
تنطلق أولى الجلسات في مسرح المجاز في 13 أبريل الجاري تحت عنوان «اليوتيوب ومعادلة الترفيه والتأثير» وتستضيف صانعي المحتوى السعودي محمد النحيت والمصري أحمد رأفت والأردني باسل الحاج لمناقشة الأثر الذي تحدثه منصة «اليوتيوب» عبر المحتوى الذي يجمع بين عنصري الترفيه والتأثير الإيجابي في المجالات المختلفة والعوامل التي تعزز من نجاح المضمون وتسهم في خدمة المجتمع في آنٍ واحد، مع عرض التجارب والأفكار التي تراعي القيم والثوابت. 
وتناقش الجلسة الثانية التي تُعقد في مدرج خورفكان في 20 أبريل الجاري، العناصر التي من شأنها استمرارية الأعمال الدرامية والسينمائية عبر الأجيال وكيفية ترك بصمة طويلة المدى على الساحة الفنية.

الشارقة
نادي الشارقة للصحافة
سلطان القاسمي
آخر الأخبار
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
الرياضي
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
اليوم 12:54
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
الرياضي
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
اليوم 12:42
تم الترحيب بعودة الرفات باحتفال تقليدي
دنيا
أستراليا.. إعادة دفن أقدم الرفات البشرية المعروفة "مونجو مان"
اليوم 12:38
النفط يصعد بفعل عقوبات متوقعة على روسيا
الاقتصادي
النفط يصعد بفعل عقوبات متوقعة على روسيا
اليوم 12:30
مطارات أبوظبي والاتحاد للطيران يطلقان خدمة «مايلز أون ذا غو»
الاقتصادي
مطارات أبوظبي والاتحاد للطيران يطلقان خدمة «مايلز أون ذا غو»
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©