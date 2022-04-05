المجلس الرمضاني بالشارقة يستقطب متحدثين عالميين

الشارقة (الاتحاد)

كشف نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن أجندة النسخة الحادية عشرة من المجلس الرمضاني السنوي التي تُعقد تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام في الفترة من 13 حتى 22 أبريل الجاري بمشاركة متحدثين عالميين وبارزين في الرياضة والفن وصناعة المحتوى.

تنطلق أولى الجلسات في مسرح المجاز في 13 أبريل الجاري تحت عنوان «اليوتيوب ومعادلة الترفيه والتأثير» وتستضيف صانعي المحتوى السعودي محمد النحيت والمصري أحمد رأفت والأردني باسل الحاج لمناقشة الأثر الذي تحدثه منصة «اليوتيوب» عبر المحتوى الذي يجمع بين عنصري الترفيه والتأثير الإيجابي في المجالات المختلفة والعوامل التي تعزز من نجاح المضمون وتسهم في خدمة المجتمع في آنٍ واحد، مع عرض التجارب والأفكار التي تراعي القيم والثوابت.

وتناقش الجلسة الثانية التي تُعقد في مدرج خورفكان في 20 أبريل الجاري، العناصر التي من شأنها استمرارية الأعمال الدرامية والسينمائية عبر الأجيال وكيفية ترك بصمة طويلة المدى على الساحة الفنية.