«الشارقة للتعليم الخاص» تبحث مواءمة خطط الحضانات

لمياء الهرمودي (الشارقة)

عقدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص لقاءً بعنوان «التخطيط للطفولة المبكرة» في مقر أكاديمية الشارقة للتعليم تحت شعار «معاً نرتقي بالطفولة المبكرة»، استعرضت خلاله إطار استراتيجية الهيئة 2022-2024، وناقشت أهمية مواءمة الخطط التشغيلية للحضانات لتتماشى مع الأولويات الرئيسية للهيئة، بالتزامن مع إطلاق المنصة الإلكترونية للتقييم الذاتي.

حضر اللقاء الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، وعلي الحوسني مدير الهيئة، وأعضاء مجلس مديري الحضانات في دورته الأولى، إلى جانب عدد كبير من مديري الإدارات في الهيئة وعدد من مديري الحضانات والمعنيين بمناهج وبرامج الطفولة المبكرة.

وبحث المجتمعون سبل تجويد وتطوير البرامج والمناهج والأنشطة الخاصة برعاية الطفولة المبكرة، ومواءمة العمل في الحضانات الخاصة في إمارة الشارقة بما يتسق مع استراتيجية الهيئة 2022 – 2024، وبما يواكب رؤيتها في تحقيق تعليم متميز، يؤدي إلى تمكين المجتمع التعليمي على الوصول إلى مخرجات طموحة من خلال خدمات داعمة وفعالة، تستند إلى الملامح العامة لخطط ومبادرات هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

ورحبت الدكتورة محدثة الهاشمي بالحضور، مؤكدة أهمية مرحلة الطفولة المبكرة التي تسهم في إكساب الطفل المهارات اللازمة، وتعده تربوياً واجتماعياً ونفسياً، وتغرس فيه جملة من القيم الأصيلة، واصفة تلك المرحلة بأنها حجر الزاوية في العملية التعليمية، مثمنة في هذا السياق جهود العاملين ومتابعتهم للقاءات والبرامج والأنشطة المعنية بتنمية وتطوير أدوات العمل لتعزيز كفاءة الأداء تجاه الطفولة المبكرة، من خلال مشاركتهم بالأفكار الريادية والنوعية. وقالت الهاشمي: «إن برامج ومناهج الطفولة المبكرة، بما تتضمنه من أنشطة تعليمية وفعاليات تنموية، تحظى بدعم وتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف إنشاء أجيال قيادية قادرة ومتمكنة من خدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية المستدامة فيها لضمان مستقبل آمن ومستدام».