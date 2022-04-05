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الإمارات
فريق جامعة الإمارات يفوز في مسابقة الروبوتات الصناعية
فريق جامعة الإمارات يفوز في مسابقة الروبوتات الصناعية
6 ابريل 2022 01:42

العين (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن فوز فريق من جامعة الإمارات العربية المتحدة في النسخة الرابعة من مسابقة الروبوتات الصناعية السنوية التي تنظمها الشركة، وهي تحدٍّ بين طلبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات لتصميم وبناء روبوتات صناعية لاستخدامها في مصاهر الألمنيوم التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
وضم الفريق الفائز: نسمة بلفقيه، وآمنة علي الشحي، ورشفة بلفقيه، وهدى الخواجة، ولبنى شيخون، ومثنى عزيز، تحت إشراف د. وليد أحمد. وسيتم تطوير النموذج الأولي لروبوت الفريق، والذي يعمل بالطاقة الشمسية، للاستخدام على المدى الطويل في عمليات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «أهنئ فريق جامعة الإمارات العربية المتحدة على فوزهم بنسخة هذا العام من مسابقة الروبوتات الصناعية». ونهدف في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى أن نكون رواداً للتقنيات في قطاع الألمنيوم العالمي على مدى العقود المقبلة.

شركة الإمارات العالمية للألمنيوم
جامعة الإمارات
الروبوتات
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