اختتام أسبوع التطوير المهني للقيادات المدرسية في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت إدارة التحسين المستمر في هيئة الشارقة للتعليم الخاص أسبوع التطوير المهني الذي نظمته بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للتعليم، بمشاركة 300 متدرب من القيادات المدرسية، وقيادات الصف الثاني في المدارس الخاصة والمعلمين، بواقع 60 مستهدفاً يومياً ولمدة 5 ساعات تدريبية يومياً. يأتي تنظيم أسبوع التطوير منسجماً مع استراتيجية الهيئة الجديدة 2022-2024 التي كشفت الهيئة من خلالها عن تنفيذ 24 مبادرة، أربع ممكنات استراتيجية، ينضوي تحتها حوكمة واستدامة وكفاءة التّعليم الخاص، لغايات الارتقاء بكفاءة الإدارات التعليمية والعمليات المؤسسية واستجابةً لتطورات المجتمع التعليمي، بما يضمن جودة وتنافسية العملية التعليمية.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن رفع كفاءة المنظومة التعليمية يشكل قاعدة وركيزة أساسية لتحقيق رؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية وصولاً إلى مخرجات تعليمية متميزة.