«شخبوط الطبية» تطلق «نقطة الرعاية» لإدارة المضادات الحيوية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، عن إطلاق أول تطبيق في منطقة الشرق الأوسط لإدارة أدوية المضادات الحيوية، ويأتي إطلاق هذا التطبيق الجديد من نوعه، بهدف تعزيز الاستخدام المناسب لأدوية المضادات الحيوية، وتقليل مضاعفات مقاومة الجسم لها، وتسليط الضوء على مخاطر سوء الإدارة والإفراط في وصف المضادات الحيوية.

وقال الدكتور زاهر بابكر، استشاري الأمراض المعدية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «تعد مقاومة الجسم للأدوية المضادة للميكروبات واحدة من أكبر تحديات الصحة العامة في الوقت الراهن، حيث تم في عام 2019 وحده، الإبلاغ عما يقارب من 5 ملايين حالة وفاة مرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات، وذلك بناءً على دراسة حديثة أجرتها»ذا لانسيت«. وتحدث مقاومة الجسم لمضادات الميكروبات عندما تتوقف الجراثيم الموجودة في جسم الإنسان عن الاستجابة لأدوية المضادات الحيوية المصممة لقتلها، ونتيجة لذلك، ستستمر الجراثيم مثل البكتيريا والفطريات والطفيليات والفيروسات في النمو، ومن ثم تشكل خطرًا جسيمًا على حياة الأشخاص الذين يؤوون تلك الجراثيم. لذلك، يعد الاستخدام الدقيق لأدوية المضادات الحيوية أمرًا مهمًا، ويتطلب تثقيف المجتمع والأطباء على حد سواء باتباع نهج قائم على الأدلة لوصف المضادات الحيوية كعلاج.»

ويعد الافراط في وصف أدوية المضادات الحيوية أحد العوامل التي تسهم في زيادة مقاومة الجسم لمضادات الميكروبات، وغالبًا ما يتم وصف المضادات الحيوية بشكل مفرط في المواقف التي يسعى فيها المريض للحصول وبإلحاح على وصفة طبية لصرف الدواء، وهي السلوكيات التي تحفز على وصف المضادات الحيوية بشكل غير الضروري في بعض الحالات.

وتقول د. فاريندوخت فورودي، استشاري الطب الباطني في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «كان الهدف الرئيسي لإطلاق تطبيق إدارة أدوية المضادات الحيوية، هو تثقيف طواقمنا الطبية وتحسين وصولهم إلى إرشادات إدارة أدوية مضادات الميكروبات واستخدامها، ويقدم التطبيق الإرشادات بطريقة سهلة للمستخدم، وهي متوفرة على الموقع الإلكتروني أو كتطبيق للهواتف المتحركة، كما أنها تتيح لأطبائنا إمكانية الوصول السريع إلى أفضل المعلومات التي يتم تحديثها باستمرار بآخر الإرشادات الخاصة بإدارة مضادات الميكروبات ليتمكنوا من دعم قراراتهم، وتحقيق الهدف الأسمى، وهو تحسين نتائج العلاج للمرضى».