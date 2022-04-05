«هلال الصحة» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي حملتها السنوية الرمضانية «هلال الصحة»، وذلك بهدف تسليط الضوء على أبرز الممارسات الصحية والغذائية الواجب اتباعها خلال شهر رمضان المبارك، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بالفوائد الصحية للصيام ودوره في علاج بعض الأمراض المزمنة، وتعزيز الجهاز المناعي لدى الإنسان.

وستشهد الحملة تنظيم 7 جلسات افتراضية يقدمها نخبة من المختصين في المجالات الصحية والغذائية من داخل وخارج الدولة، فضلاً عن نشر 40 وصفة صحية غذائية للأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، مع التركيز على الوصفات الشعبية وإعدادها باستخدام البدائل الصحية، بالإضافة إلى توزيع مليون عبوة مياه زلال دعماً للحملة، كما تعتزم الإدارة خلال الحملة إطلاق مسابقات توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى جانب نشر كتيب إلكتروني يتضمن وصفات غذائية عالمية صحية، وكتيب إلكتروني كدليل إرشادي للصائمين، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة.

وأكدت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن إطلاق حملة «هلال الصحة» يأتي في إطار حرص الإدارة على زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع، كما أنها تعد من البرامج التوعوية والتثقيفية المهمة والمتميزة.