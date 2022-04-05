«بيئة أبوظبي» تحتفظ ب 6 آلاف عينة تربة في الأرشيف

هالة الخياط (أبوظبي)

تمتلك هيئة البيئة - أبوظبي 6 آلاف عينة محفوظة ومؤرشفة للتربة، ضمن مشروعها لأرشيف التربة الذي تصل سعته التخزينية إلى 25 ألف عينة تربة.

ويأتي توفير عينات للتربة وأرشفتها انطلاقا من أهمية التربة وتأثيرها الكبير على العديد من النظم البيئية الأخرى على الأرض، وضمن استراتيجيتها إلى تطوير وتنفيذ نهج متكامل وإطار تنظيمي لحماية التربة، بالتنسيق مع الشركاء ومراقبة جودة التربة لتمكين السياسات والتشريعات المستندة إلى البيانات.

وتسعى «الهيئة» من خلال سياسات وتشريعات جودة التربة في إمارة أبوظبي إلى تعزيز أطر التنظيم والرقابة على التنفيذ، واعتماد نظم الإدارة المستدامة للأراضي والتربة، والمحافظة على التربة وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة، وتعزيز التعاون بيت الأطراف المعنية.

وشهد العام الماضي إعداد لائحة جودة التربة، وهي الأولى من نوعها في الدولة وتهدف إلى ضمان الإدارة المستدامة للتربة في الإمارة، ومكافحة تدهور جودة التربة، والحفاظ على وظائف التربة الأساسية والخدمات الحيوية لاستخداماتها الحالية والمستقبلية، والمساهمة في حماية البيئة البرية، بما في ذلك التنوع البيولوجي داخل المحميات البرية للإمارة.

وكشف برنامج مراقبة جودة التربة في أبوظبي لتقييم تأثير الأنشطة البشرية على موارد الأراضي والتربة عن الالتزام بنسبة 92.7% بلوائح جودة التربة، حيث تم جمع 600 عينة، وتحليل أكثر من 45 عاملاً، وزيارة 246 منشأة، و270 موقعاً تمثل استخدامات الأراضي للأغراض الصناعية والزراعية والسكنية.

عزل الكربون العضوي

نجحت «الهيئة» العام الماضي في إطلاق خريطة إمكانات عزل الكربون العضوي في التربة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الشراكة العالمية للتربة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة «الفاو»، وتوقيع اتفاقية مع المركز الدولي لتصنيف معلومات التربة لتزويد قاعدة معلومات المركز بالبيانات البيئية لتربة إمارة أبوظبي.