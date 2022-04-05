منصة رقمية لبيانات الأمن الغذائي والزراعة في أبوظبي

أبوظبي (وام)

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن إطلاق مشروعها الاستراتيجي لإنشاء منصة متكاملة لبيانات الأمن الغذائي والزراعة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص. وتتيح المنصة توفير إمكانية الوصول إلى بيانات دقيقة وشاملة للقطاع الزراعي والغذائي في إمارة أبوظبي، لدعم اتخاذ القرار وفقاً لأفضل ممارسات العمل في إدارة وحوكمة البيانات. وقال سعيد البحري العامري مدير عام الهيئة: إن منصة بيانات الأمن الغذائي والزراعة تستهدف دعم تحقيق أولويات الهيئة الرامية إلى ضمان وفرة وسلامة الغذاء وتمكين التنمية الزراعية المستدامة في الإمارة من خلال تطوير ومراقبة منظومة غذاء مستدامة ومرنة ومتكاملة، مدعمة بمنظومة استجابة سريعة لاحتواء تهديدات ومخاطر الأمن الغذائي والحيوي بفعالية، وبما يخدم تعزيز تنافسية المنتج المحلي.

منظومة

وأوضح أن المنصة ستكون بمثابة منظومة لدعم اتخاذ القرار، ترصد حالة الأمن الغذائي المحلي والإقليمي والعالمي من خلال لوحة معلومات شاملة ومتكاملة تدعم الاستجابة المرنة لحالات الطوارئ المتعلقة بالغذاء والأمراض الحيوانية والآفات الزراعية، وتساهم بالتحرك المبكر للوقاية من اختلالات سلاسل الإمداد، والجاهزية لأية مخاطر محتملة. وأشار إلى أن المنصة تغطي كافة البيانات ذات الصلة بالقطاع الزراعي والغذائي في أبوظبي، إضافة إلى البيانات ذات الصلة على المستوى الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، مدعمة ببيانات عالمية لتشكل صورة متكاملة لبيانات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والتجارة والخدمات اللوجستية والبيئة والمناخ والأمن الحيوي وسلامة الأغذية، بما ينعكس على تنافسية الإمارة في المجال الزراعي والغذائي.