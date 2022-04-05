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ورشة لتشجيع رياضة الدراجات الهوائية
ورشة لتشجيع رياضة الدراجات الهوائية
6 ابريل 2022 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، ورشة توعوية افتراضية بعنوان «الدراجات الهوائية» ضمن مبادرة (رياضة بلا حدود)، استهدفت كافة أفراد المجتمع في المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركز، وذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية في المسارات الرياضية التي أنشأتها البلدية، وتعزيز معايير جودة الحياة. وعملت الورشة على توعية جميع فئات المجتمع بأهمية رياضة ركوب الدراجات الهوائية وتحفيزهم على ممارستها بشكل يومي وجعلها أسلوب حياة، وكذلك تشجيع الأهالي على المشاركة واكتساب المعلومات والمهارات الرياضية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية ممارسة الرياضة وتأثيراتها الإيجابية على صحة الفرد وتجديد نشاطه. كما تضمنت الورشة التعريف بمرافق البلدية والمسارات الرياضية التي أنشأتها في مختلف المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية مدينة زايد لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة في المماشي والحدائق، وكذلك تقديم بعض الإرشادات لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية بشكل صحيح ومفيد.

الدراجات الهوائية
بلدية أبوظبي
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