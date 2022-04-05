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طقس صحو نهاراً و رطب ليلاً
طقس صحو نهاراً و رطب ليلاً
6 ابريل 2022 01:42

أبوظبي ( وام )

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. 
وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
 ويكون المــــــوج في الخليــــج العربي خفيفاً فيمـــــا سيحدث المد الأول عند الساعة 16:40 والمد الثاني عند الساعة 03:58 والجـــــزر الأول عند الســــاعة 10:09 والجزر الثاني عند الســـاعة 21:27. وفي بحــــر عمــــان يكون الموج خفيفاً وسيحــــدث المد الأول عنــــد الساعــــة 23:52.

المركز الوطني للأرصاد
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