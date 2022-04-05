«شهرنا طاعة والتزام» في شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي النسخة الثانية من حملتها التوعوية «شهرنا طاعة والتزام» خلال شهر رمضان المبارك، ضمن استراتيجيتها الرامية لتعزيز الأمن والسلامة وإسعاد المجتمع بتوفير أرقى الخدمات.

وتشارك في تنفيذها قطاعات شرطة أبوظبي، وتتضمن خطة أمنية شاملة لتوفير كافة السبل والتدابير التي تكفل الأمن والسلامة للجميع، كما تتضمن الحملة العديد من المبادرات الإنسانية في إطار حرصها على طرح مبادرات خلاقة تستهدف التواصل الإيجابي وتحقيق السعادة لأفراد المجتمع وزيادة المشاركة المجتمعية، وتعزيز روح العطاء وعمل الخير والتكافل والتراحم في شهر رمضان المبارك.

«مرور أبوظبي» تدعو السائقين لخفض السرعات خلال رمضان

دعت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، السائقين إلى الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور وعدم زيادة سرعة مركباتهم خلال الفترة التي تسبق آذان المغرب لإدراك الإفطار، وشددت على ضرورة التقيد التام بربط حزام الأمان، وعدم الانشغال عن الطريق أثناء القيادة، وعدم تجاوز الإشارات الضوئية، واستخدام الإشارات الجانبية في حالة تغيير المسار من حارة إلى أخرى، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وإعطاء الأولوية لعبور المشاة.

وحثت المشاة على الالتزام بالعبور من المواقع المخصصة على الطرق واستخدام الجسور والأنفاق، كما شددت على السائقين بضرورة الانتباه لحركة المشاة وإعطائهم الأولوية في العبور الآمن في المواقع المخصصة لعبورهم، وتخفيف السرعات في المناطق السكنية وأماكن التجمعات البشرية.

ونصحت السائقين الذين يعانون من «مرض السكر وضغط الدم» أثناء الشهر الكريم بإيقاف المركبة على الكتف الأيمن خارج الطريق في حالة شعورهم بالإرهاق أو النعاس، خصوصاً في شهر رمضان المبارك الذي تنخفض فيه معدلات التركيز لدى بعض السائقين بسبب التغيرات التي تطرأ على الجسم نتيجة الصيام.

ودعتهم إلى الحرص على حقوق السائقين الآخرين الذين يشاركونهم الطريق بالالتزام بعدم الوقوف العشوائي للمركبات أثناء صلاة التراويح، وعدم إغلاق مخارج ومداخل المواقف وإعاقة حركة المركبات بالوقوف خلفها، وشددت على ضرورة إتباع توجيهات رجال شرطة المرور خاصة أمام المراكز التجارية والمناطق التجارية التي تشهد ازدحام مروري.

«مجالس رمضانية» ومبادرات مجتمعية

تنظم إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، خلال الشهر الفضيل، عدداً من المجالس الرمضانية، التي تتناول موضوعات اجتماعية وأمنية، بمشاركة أفراد المجتمع، وبالتعاون مع مكتب شؤون المجالس في ديوان سمو ولي عهد أبوظبي، ضمن حملة شرطة أبوظبي تحت شعار «شهرنا طاعة والتزام» في نسختها الثانية.

وتهدف المجالس الرمضانية - التي يقدمها متحدثون من مختلف إدارات شرطة أبوظبي إلى جانب متحدثين من جهات أخرى - على التواصل البناء مع أبناء المجتمع، وتعميق الشراكة المجتمعية وترسيخ المواطنة الإيجابية ومعاني الولاء والانتماء للوطن، إلى جانب الارتقاء بالثقافة الأمنية للأفراد وتعريفهم بدورهم في مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة، وبالخدمات الشرطية وكيفية الاستفادة منها. كما تنفذ الشرطة المجتمعية عدة مبادرات، منها: التوعية بالنصب الهاتفي في إطار حملة حذر التي انطلقت نسختها الخامسة مؤخراً، والتحذير من التعاطف مع المتسولين، كما تتطرق المبادرات إلى التجمعات العمالية والشبابية والإزعاج في الأحياء السكنية، بالإضافة إلى حملتي «أمن الأسرة» و«نلتزم لننتصر».

«العقابية والإصلاحية» توزع «المير الرمضاني» على أسر النزلاء

التزاماً منها بالمسؤولية والشراكة المجتمعية، لتقديم المساعدة والدعم لأسر النزلاء، ومشاركتهم المناسبات الاجتماعية والدينية، بدأت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع بتوزيع المير الرمضاني على عدد من أسر النزلاء بالتعاون مع وزارة الداخلية.

ويعد توزيع المير الرمضاني تجسيداً لقيم العطاء والتكافل خلال الشهر الكريم، وفي إطار حرص شرطة أبوظبي بمختلف قطاعاتها، بتنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية، وإطلاق المبادرات الإنسانية، وتضافر الجهود لمساعدة الأسر المحتاجة.

كما تنفذ المديرية عدداً من البطولات الرياضية والمسابقات الثقافية للنزلاء، انطلاقاً من الاهتمام بهذه الفئة وإيجاد أجواء للتنافس الرياضي، في بيئة تتيح لهم التحلي بالأخلاق الرياضية، وتنمية المهارات والتنافس الشريف واستغلال الوقت فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة، ضمن منظومة شرطة أبو ظبي في تأهيل ورعاية النزلاء والتركيز على إعادة دمجهم في المجتمع.

«الأمن والسلامة».. حلقات تلفزيونية

بدأت شرطة أبوظبي ممثلة بإدارة الإعلام الأمني بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام، ببث حلقات تلفزيونية توعوية يومية، عبر شاشات قنوات «أبوظبي للإعلام» ومنصات التواصل الاجتماعي، لتوعية جمهور المشاهدين بالتدابير الوقائية والسلوكيات الإيجابية التي من شأنها تعزيز أمن وسلامة المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.

وتقدم الحلقات التلفزيونية إطلالات واعدة من لوجوه إعلامية من الكوادر النسائية المتمكنة بشرطة أبوظبي في مجال التقديم التلفزيوني.

وتطرح الحلقات الرمضانية موضوعات تم اختيارها لتغطية مختلف السلوكيات المجتمعية والأمنية والمروية، التي غالباً ما تتزايد في شهر رمضان، مثل القيادة بسرعة وتهور وعدم التركيز خصوصاً قبل موعد الإفطار، والتزاحم المروري بالقرب من المساجد أثناء أوقات الصلاة مما يتسبب في عرقلة السير والمرور، بالإضافة إلى تناول عدد من الظواهر المجتمعية السلبية مثل التسول وغيرها.

انطلاق «عام الخمسين» الرمضانية

انطلقت في مركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية «بطولة عام الخمسين الرمضانية»، وتتضمن 8 بطولات بمشاركة القطاعات الشرطية، وتستمر حتى 21 من شهر أبريل الجاري.

وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها بالأنشطة الرياضية في مختلف قطاعاتها وتحقيق التواصل الرياضي بين المنتسبين، من منطلق إيمانها بأن البطولات تجسد أرقى معاني التفاعل الاجتماعي، لما لها من دور كبير في تفعيل الشراكة المجتمعية بين منتسبي الشرطة، مما ينعكس إيجابياً على الأداء الوظيفي، ويعزز روح التعاون والتسامح في الشهر الفضيل.

وتشمل «بطولة عام الخمسين الرمضانية» التي ينظمها مركز التربية الرياضية الشرطية، إقامة 8 بطولات، هي: مسابقة كرة القدم، ومسابقة كرة القدم الشاطئية، ومسابقة كرة الطائرة سيدات، وشد الحبل، والتريدميل، بالإضافة إلى مسابقة تحدي القوة.

«أطعم تؤجر» لتوعية السائقين

تنفذ إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي وبالتعاون مع فريق أبشر يا وطن التطوعي مبادرة «أطعم تؤجر»، والتي تتضمن توزيع وجبات إفطار، على قائدي المركبات عند الإشارات الضوئية والتقاطعات المرورية في أبو ظبي والعين، يومياً خلال شهر رمضان المبارك.

وتهدف المبادرة إلى تفعيل دور القيادة في خدمة المجتمع وإبراز أهمية العمل الجماعي والتطوعي في خدمة الوطن والحفاظ على السلامة المرورية وتوعية السائقين بعدم القيادة بسرعة للحاق بوجبة الإفطار في شهر رمضان لتأمين سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وتم تشكيل لجنة من المتطوعين بالتنسيق مع إدارة المرور بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، والتي باشرت نشاطها من أول يوم في شهر رمضان بتوزيع وجبات الإفطار على السائقين الصائمين وتقديم الإرشادات المرورية، وحثهم على ضرورة التقيد التام للسائقين بقوانين وأنظمة المرور، وخصوصاً خلال الشهر الفضيل وعدم السرعة خلال الفترة التي تسبق الإفطار.