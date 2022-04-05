شرطة أبوظبي تعزز وعي عمال «إيكاد» بصحة القلب

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية شرطة المناطق الخارجية بشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مستشفى الأهلي بمنطقة مصفح، مبادرة توعية بعنوان «أسلوب الحياة لصحة القلب» لنحو 500 عامل في مدينة «إيكاد» العمالية.

وأكد المقدم يوسف محمد المهيري مدير مركز شرطة مصفح، أهمية التعاون مع الشركاء في توعية ونشر المعرفة بين كافة شرائح المجتمع، مشيراً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بفئة العمال وتوعيتهم بمختلف الموضوعات، وخصوصاً الصحية لتعزيز سلامتهم ووقايتهم من مختلف الأمراض، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.

وألقى الدكتور بلال كبير خان اختصاصي أمراض القلب في مستشفى الأهلية بمنطقة مصفح، محاضرة قدم فيها النصائح للمحافظة على صحة وقوة القلب منها: الإقلاع عن التدخين، ممارسة الرياضة يومياً لما لها من دور كبير التخفيف من خطر الإصابة بأمراض قلبية وتحسين المزاج وتخفيف التوتر، إلى جانب الحفاظ على وزن صحي، والتخفيف من كمية الدهون المشبعة في المأكولات، وغيرها من النصائح.

وضمن المبادرة تم إجراء الفحوص الطبية من قبل أطباء اختصاصيين بمستشفى الأهلية بمنطقة مصفح لعمال مدينة «إيكاد».