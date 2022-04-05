60 طفلاً يتعرفون إلى طبيعة عمل رجل الإطفاء والإنقاذ

دبي (الاتحاد)

استقبل مركز الجليلة لثقافة الطفل التابع لهيئة الثقافة والفنون في دبي، ضمن فعاليات مخيمه الربيعي «مخيم المستقبل»، نشاطاً توعوياً قدمته الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي تحت شعار «الإطفائي الصغير».

حضر النشاط الذي أقيم في مسرح المركز، 60 طفلاً من مراحل عمرية مختلفة، وتعرفوا على طبيعة عمل رجل الإطفاء والإنقاذ، واستمعوا إلى إرشادات السلامة من الحريق والخطوات العملية للتعامل مع كافة حالات الطوارئ مثل الحرائق المنزلية، والتواصل مع الدفاع المدني على الرقم 997 للتبليغ عن الحرائق والحصول على المساعدة، وطرق الخروج من الحريق وأولوية إنقاذ الذات في حال وجود الطفل في مكان الحريق، كما تعلموا كيفية الحد من تفاقم الحرائق، وتفاعل الأطفال مع المعلومات والنصائح التي وجهت إليهم والتقطوا الصور مع الإطفائي سالم الشخصية المحببة للصغار.

وأشار عادل عمر مدير أول إدارة المشاريع الخاصة والإعلامية في مركز الجليلة لثقافة الطفل، إلى أن المركز يشكل بيئة آمنة للأطفال، ويحرص فريق العمل فيه على تثقيف الأطفال بمهارات الحياة الأساسية من خلال فعاليات وأنشطة مختلفة، إلى جانب استضافة عدد من الجهات الحكومية الحريصة على تلبية مسؤولياتها المجتمعية لتشارك في توعية الأطفال وإرشادهم، ويمثل نشاط «إدارة الدفاع المدني» واحداً من هذه الأنشطة.

ترشيد الطاقة

قال عادل عمر: استضاف المركز نشاطاً مماثلاً لهيئة كهرباء ومياه دبي، ارتكز على توجيه الأطفال نحو ترشيد الطاقة من خلال أنشطة تفاعلية ممتعة وتعليمهم طرق الاستخدام المتزن للمياه والكهرباء.وأضاف عادل عمر: نحن نعدّ أجيالاً للمستقبل، ونزرع فيهم المعرفة على مختلف الصعد، لأننا نريد لهم أن يكونوا مواطنين نجباء ملتزمين بأنظمة الدولة وقوانينها، إلى جانب كونهم مبدعين وطموحين، ونشكر كافة الدوائر الحكومية التي تفكر معنا في الاتجاه ذاته وتشاركنا جهودها لبناء جيل متمكن وقادر على خدمة وطنه.