مدفع شرطة دبي المتنقل في القوز 3 أيام

دبي (الاتحاد)

تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد التي درجت القيادة العامة لشرطة دبي على العمل بها خلال شهر رمضان، باستخدام مدافع الإفطار لإعلام الصائمين بموعد إفطارهم يومياً.

وتنقسم المدافع هذا العام إلى نوعين، الأولى مدافع ثابتة تتوزع في 5 مناطق، هي نخلة جميرا عند منتجع أتلانتس، والخليج التجاري عند برج خليفة، والسيف في شارع السيف، والوحيدة عند مركز سنشري التجاري، وحتا أمام جمعية الإمارات وحديقة التلة.

والنوع الثاني المدافع المتنقلة (الرحالة)، ستنتقل بين 11 منطقة، بحيث يتواجد المدفع في منطقة القوز عند جامع الأنبياء، ولمدة 3 أيام اعتباراً من الأمس.