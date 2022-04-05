الزكاة.. معانٍ جليلة وقيم رفيعة

شُرعت الزكاة وجعلت فريضة من فرائض الله، عز وجل، وركناً من أركان الإسلام، أوجبها الله تعالى، قال جل في علاه: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)، وعلى مستوى المجتمع نجد أثرها في تحقيق الموازنة في المجتمع، وسد حاجة الفقراء والمساكين، وهي سبب لنزول الرحمة على المجتمع ككل، قال سبحانه: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).

ويتم توزيع الزكاة على مستحقيها وفق مصارفها التي حددها القرآن الكريم بقوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)، «سورة التوبة: الآية 60».

وتهدف إلى تحقيق معانٍ جليلة، وقيم أخلاقية رفيعة، فمن أدّاها طيبة بها نفسه، فقد ذاق طعم الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من فعلهن، فقد ذاق طعم الإيمان: من عبد الله عز وجل وحده بأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله، طيبة بها نفسه في كل عام...»، (سنن أبي داود 1582)، فعلي كل مسلم وجبت عليه الزكاة أن يحرص على أدائها طيبة بها

نفسه، راضية ببذلها، ليبارك الله تعالى في المال والأولاد فتنمو وتكثر بركتها، وإخراج الزكاة بُرهان على إيمان صاحبها وطهر نفسه، وتقرِّب الإنسان

من ربه وتزيد من إيمانه، وتمحو الخطايا، وترفع الدرجات وتطهير لباذلها من البُخْل والشُّحِّ.

والزكاة نسبة محددة من المال يخرجها المسلم الذي يملك -ملكاً تاماً زائداً عن حاجاته الأساسية- نصاباً يُقدّر بنحو (85) جراماً أو ما يعادلها، ويكون قد مضى على ملكه للنصاب عاماً قمرياً كاملاً، ولها شروط وأحكام، يجب على المسلم سؤال أهل العلم عنها كما أنها نسبة محددة من المال تقدر بـ «2.5%» يخرجها المسلم الغني، وهو الذي يملك مُلكاً تاماً زائداً عن حاجاته الأساسية نصاباً يقدر بنحو «85» جراماً من الذهب.

وووعد الله المزكين والمنفقين بأن يخلف من ينفق، وهي الزكاة بركة ونماء للمال، ينمو بها المال ويكثر ولا ينقص، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ‌فَهُوَ ‌يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾، وعن أبي كَبْشَةَ الأَنَّمَارِيّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ» قَالَ: «‌مَا ‌نَقَصَ ‌مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ...»، فقد ثبت في الحديث أن الملائكة تدعو كل يوم للمتصدقين والمنفقين بالنماء والبركة، وللممسكين بالتلف والضياع، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللهُمَّ، أَعْطِ ‌مُنْفِقًا ‌خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللهُمَّ، أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا».

ويقول الله سبحانه وتعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)، «سورة النور: الآية 56».، ويقول عز وجل: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا...)، «سورة التوبة: الآية 103».

وقال جلا جلاله: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)، «سورة البقرة: الآية 277».

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً رضي الله عنه، إلى اليمن، فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»، (متفق عليه).

فتوى

هل يعتبر أخذ لقاح فيروس «كوفيد-19» في نهار رمضان من المفطرات للصائم؟

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أجاب المركز الرسمي للإفتاء بأن «أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليس من الأمور المفطرة للصائم، لأنَّه حقنة عضلية غير مغذية، كما إنَّ جميع الحقن العلاجية التي ليست مغذية لا تفطر الصائم، سواء أكانت: جلدية أم عضلية أم وريدية».