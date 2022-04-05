شخصيات إسلامية.. عمر بن الخطاب

الصحابي الجليل عمر بن الخطاب العدوي القرشي، رضي الله عنه، الملقب بالفاروق، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تزوج بأم المؤمنين حفصة بنت عمر، رضي الله عنها، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وثاني الخلفاء، وقد ورد في فضله مجموعة من الأحاديث، منها:

ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: بينما نحن عند رسول الله، صلى الله عليه وسلم إذ قال: «بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر: فذكرت غيرته، فوليت مدبراً، فبكى عمر، وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟، (صحيح البخاري 2680).

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً قط، إلا سلك فجاً غير فجك»، (صحيح البخاري 3683).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «وافقت ربي في ثلاث: فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: (... وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى...)، «سورة البقرة: الآية 125»، وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن، فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: (عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ...)، «سورة التحريم: الآية 5»، فنزلت هذه الآية، (صحيح البخاري 402).

وأجرى الله الحق على لسانه وقلبه، فعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: «قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد، فإن عمر بن الخطاب منهم»، (صحيح مسلم 2398).

وكان عمر رضي الله عنه، رحيماً شفيقاً، يتفقد المحتاجين، ويساعد الضعفاء والمساكين، فعن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابة، فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغاراً، والله ما ينضجون كراعاً ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف معها عمر ولم يمض، ثم قال: مرحباً بنسب قريب، ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطاً في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاماً، وحمل بينهما نفقة وثياباً، ثم ناولها بخطامه، ثم قال: اقتاديه، فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير... (صحيح البخاري 4160).