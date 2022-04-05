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الإمارات
حاكم عجمان يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل
حاكم عجمان يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل
5 ابريل 2022 23:08

 استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد الذين توافدوا على قصر الزاهر الليلة بمناسبة حلول شهررمضان المبارك.

وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة من سعادة سيف الزعابي سفير الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحميد محمد القطامي وحميد بن ناصر العويس وسعيد بن محمد الرقباني الذين قدموا للسلام على سموهما وتهنئتهما بشهر رمضان المبارك.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة.. داعين العلى القدير أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بدوام التقدم والرقي وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو للشؤون المالية رئيس الدائرة الاقتصادية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة بعجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. 

المصدر: وام
حاكم عجمان
عجمان
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