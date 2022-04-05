«بيور هيلث» تؤكد التزامها بسعادة موظفيها من خلال «مسابقة المواهب»
«بيور هيلث» تؤكد التزامها بسعادة موظفيها من خلال «مسابقة المواهب»
5 ابريل 2022 21:42
أبوظبي (الاتحاد) نظمت «بيور هيلث»، أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في الإمارات، النسخة الثانية من «مسابقة المواهب»، أكبر فعالية للموظفين في قطاع الرعاية الصحية والتي تقام تقديراً لفرق الرعاية الصحية ضمن مجموعة «بيور هيلث». جاءت الفعالية، التي أقيمت في أبوظبي، احتفاءً بالتنوع والشمول في المجموعة، حيث شهدت تمثيل أكثر من 10 جنسيات ضمن المتأهلين للتصفيات النهائية للمواهب، والذين عرضوا أفضل الأغاني والرقصات والمقاطع الموسيقية والبيوت الشعرية وغيرها ضمن المرحلة النهائية التي استمرت لما يقرب من أربع ساعات. ضمت لجنة التحكيم نجمة بوليوود الممثلة «كاريشما كابور»، ونجمة العالم العربي المطربة «شذى حسون». وتأتي هذه المسابقة تجسيداً لثقافة «بيور هيلث» والتزامها بتعزيز التفاعل الإيجابي مع الموظفين بما يسهم في الارتقاء بمستويات الإنتاجية والسعادة بين فرق العمل. وتعليقاً على نجاح نسخة هذا العام من المسابقة، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «بيور هيلث»: «نحرص في شركة «بيور هيلث»على إيلاء الأولوية لموظفينا في جميع أنشطتنا. وتعد مسابقة المواهب جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الشركة ومنصة ملائمة لاستعراض المواهب والمهارات وتعزيز تفاعل الموظفين وتواصلهم. وكانت نسخة هذا العام مميزة لأنها أتاحت الفرصة للتعبير عن تقديرنا لجميع زملائنا في المجموعة الذين عملوا بلا كلل لحماية المجتمع خلال الجائحة».
وأضافت شايستا: «نهنئ جميع الفائزين في نسخة هذا العام من المسابقة الذين نجحوا في استعراض مواهبهم الفنية. ونشيد بجهود جميع من وصلوا للمراحل النهائية وبمساهمتهم الفاعلة في إنجاح هذه الفعالية التي تساعد على تعزيز أجواء السعادة والتواصل في شركتنا. ويسعدنا أن نتقدم بالشكر للنجمتين القديرتين «كاريشما كابور»و«شذى حسون» على انضمامهما للجنة التحكيم في المسابقة، والتي شكلت حافزاً إضافياً لموظفينا من مختلف الجنسيات». يذكر أن «بيور هيلث» لديها أكثر من 25000 موظف ضمن محفظتها المتنوعة من الخدمات في مجالات إدارة المستشفيات، وخدمات المختبرات، واللوازم الطبية، والمشتريات العامة، والتأمين الصحي، وخدمات التكنولوجيا الصحية.
نبذة عن بيور هيلث: بيور هيلث هي أكبر مزود حلول متكاملة للرعاية الصحية ذات خلفية متنوعة من المستشفيات والعيادات والتأمين الصحي وخدمات التشخيص والإمدادات الطبية وخدمات التكنولوجيا الصحية. وتجمع مراكز التميز التابعة لها بين المعرفة السريرية والخبرة العملية والتكنولوجيا والتحليلات لتقديم جودة عالمية المستوى تركز على النتائج في جميع قنوات الرعاية الصحية. تتكون شبكة مرافق الرعاية الصحية المتكاملة لبيور هيلث في أنحاء أبوظبي والإمارات الشمالية من: • SEHA - شركة أبوظبي للخدمات الصحية، واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات. • شركمجم - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومرافق الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. • Daman - الشركة الوطنية للضمان الصحي، شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات. • Rafed – أكبر مؤسسة مشتريات المجموعة للرعاية الصحية في دولة الإمارات. • «Pure Lab»- إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة. • Abu Dhabi Stem Cells Centre، وهو مركز رعاية صحية متخصص يركز على العلاج بالخلايا والطب التجديدي. • Tamouh Healthcare - شبكة من المستشفيات والعيادات التي تقوم بدور رائد في التصدي لكوفيد-19 ودعم الفحوص وتطوير اللقاحات. • Yas Clinic - شبكة رعاية صحية رائدة تعتمد على الأبحاث وتقدم رعاية أولية شاملة وخدمات متخصصة مثل طب الأورام والعلاج وعمليات زرع النخاع والعلاج بالخلايا الجذعية المتجددة. • One Health - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.