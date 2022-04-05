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الإمارات
محمد بن زايد يهنئ هاتفياً الرئيس الصربي بفوزه بولاية جديدة
محمد بن زايد يهنئ هاتفياً الرئيس الصربي بفوزه بولاية جديدة
5 ابريل 2022 19:45

 هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي مع فخامة ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية الصربية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مواصلة أداء مهامه ومسؤولياته رئيساً لصربيا. وأعرب سموه عن تمنياته للشعب الصربي الصديق مزيداً من التقدم والازدهار. كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. من جانبه أعرب الرئيس الصربي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه جمهورية صربيا وشعبها، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التطور والازدهار. 

ألكسندر فوتشيتش
الإمارات
محمد بن زايد
صربيا
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