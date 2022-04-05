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الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
5 ابريل 2022 18:02

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:40 والمد الثاني عند الساعة 03:58 والجزر الأول عند الساعة 10:09 والجزر الثاني عند الساعة 21:27 .
 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 23:52  والجزر الأول عند الساعة 18:41 والجزر الثاني عند الساعة 06:57. 

المصدر: وام
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